Haberler Galatasaray Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a psikolojik destek!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a psikolojik destek!

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepki gören Barış Alper Yılmaz ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Futbolcunun son olarak psikolojik destek aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 09:08
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a psikolojik destek!

Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti. Cimbom bu kritik maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a psikolojik destek!

Sarı-kırmızılılarda oynanan futbol ve alınan skor taraftarları bir hayli memnun etse de karşılaşmada flaş anlar yaşandı. Cimbom'da Barış Alper Yılmaz performansı nedeniyle taraftarların bir kısmı tarafından oyundan çıkarken ıslıklandı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a psikolojik destek!

Futbolcuya teknik heyet ve takım arkadaşlarının sahip çıktığı öğrenildi. Bu durum sonrasında oldukça canı sıkılan milli oyuncuya herkes destek verip moral aşıladı.

Yazarlardan maç sonrası dikkat çeken sözler!
