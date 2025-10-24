Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a psikolojik destek!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sarı-kırmızılılarda oynanan futbol ve alınan skor taraftarları bir hayli memnun etse de karşılaşmada flaş anlar yaşandı. Cimbom'da Barış Alper Yılmaz performansı nedeniyle taraftarların bir kısmı tarafından oyundan çıkarken ıslıklandı.