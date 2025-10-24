Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a psikolojik destek!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Sarı-kırmızılılarda oynanan futbol ve alınan skor taraftarları bir hayli memnun etse de karşılaşmada flaş anlar yaşandı. Cimbom'da Barış Alper Yılmaz performansı nedeniyle taraftarların bir kısmı tarafından oyundan çıkarken ıslıklandı.
Futbolcuya teknik heyet ve takım arkadaşlarının sahip çıktığı öğrenildi. Bu durum sonrasında oldukça canı sıkılan milli oyuncuya herkes destek verip moral aşıladı.
