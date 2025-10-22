Victor Osimhen: Rekorları tek başıma kırmıyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen, mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Nijeryalı forvetin karşılaşma sonrası açıklamaları…

"REKORLARI TEK BAŞIMA KIRMIYORUM"

"Çok önemli bir maçtı. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Rakip ikinci yarıda bizi zorladı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Herkese çok teşekkür ederim, bu rekorları tek başıma kırmıyorum. Bu momentumun üzerine katarak devam edeceğiz."

MAÇIN OYUNCUSU ÖDÜLÜ HAKKINDA

"Takım arkadaşlarım sayesinde kazandım iki maçtır, tek başıma kazanmadım. Başka arkadaşlarımın da kazanmasını isterim. Takıma gollerimle, asistlerimle yardımcı olmak istiyorum, bunlar olmazsa mücadelemle yardımcı olmak itsiyorum. Takım arkadaşlarımdan biri bunu kazandığında da çok mutlu olacağım."