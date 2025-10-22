CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk Bodo/Glimt zaferini değerlendirdi! "Çok daha farklı bir skor olabilirdi"

Okan Buruk Bodo/Glimt zaferini değerlendirdi! "Çok daha farklı bir skor olabilirdi"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 3. haftasında sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti ve Devler Ligi'nde puanını 6'ya çıkardı. Sarı-kırmzılılarda teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 22:21 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 23:17
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk Bodo/Glimt zaferini değerlendirdi! "Çok daha farklı bir skor olabilirdi"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 3. haftasında sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti ve Devler Ligi'nde puanını 6'ya çıkardı. Sarı-kırmzılılarda teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Maç öncesi yaptığımız planlar, düşünceler maç ve rakiple eşleşti. İlk yarıda çok daha diriydik, pozisyonlara girdik, bir tane şans pozisyonu verdik. Daha çok gol bulabilirdik. İkinci yarıda yorgunluk, rakibin hamleleri ile 3-0'dan sonra kendi sahamıza çekildik ama bunu da iyi yaptık. Burada da pozisyonlar bulduk. Maçın sonunda istediğimiz 3 puanı aldık. Çok fazla pozisyon, hücum istatistiklerimiz Şampiyonlar Ligi için yüksek bugün. Daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı bugün."

"Çok daha farklı bir skor olabilirdi ama rakibimizi oyununu da tebrik etmek gerekiyor. Pozitif bir futbol oynadılar."

G.Saray'dan evinde dev zafer!
Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt!
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
Knutsen: Kulak tıkaçları işe yaramadı!
F.Bahçe'den Ederson kararı! Devre arasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Performansımın iyi olduğunu söyleyebilirim" "Performansımın iyi olduğunu söyleyebilirim" 22:54
"2019 yılından sonra kafa golü attım" "2019 yılından sonra kafa golü attım" 22:51
Knutsen: Şampiyonlar Ligi’nde seviye... Knutsen: Şampiyonlar Ligi’nde seviye... 22:49
Gabriel Paulista'dan takım vurgusu Gabriel Paulista'dan takım vurgusu 22:48
Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! 22:47
Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu 22:43
Daha Eski
Derbide kazanan VakıfBank! Derbide kazanan VakıfBank! 22:42
F.Bahçe Opet'ten 3'te 3! F.Bahçe Opet'ten 3'te 3! 22:40
Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız 22:37
Devler Ligi'nde Osimhen'in gecesi Devler Ligi'nde Osimhen'in gecesi 22:30
Yunus Akgün'den taraftar itirafı! "Maçtan çıkınca bile..." Yunus Akgün'den taraftar itirafı! "Maçtan çıkınca bile..." 22:21
İşte G.Saray'ın kalan maçları İşte G.Saray'ın kalan maçları 22:11