Okan Buruk: Daha çok gol atabilirdik

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 , 23:16 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 , 23:16

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 3. haftasında sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti ve Devler Ligi'nde puanını 6'ya çıkardı. Sarı-kırmzılılarda teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI "Maç öncesi yaptığımız planlar, düşünceler maç ve rakiple eşleşti. İlk yarıda çok daha diriydik, pozisyonlara girdik, bir tane şans pozisyonu verdik. Daha çok gol bulabilirdik. İkinci yarıda yorgunluk, rakibin hamleleri ile 3-0'dan sonra kendi sahamıza çekildik ama bunu da iyi yaptık. Burada da pozisyonlar bulduk. Maçın sonunda istediğimiz 3 puanı aldık. Çok fazla pozisyon, hücum istatistiklerimiz Şampiyonlar Ligi için yüksek bugün. Daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı bugün. Çok daha farklı bir skor olabilirdi ama rakibimizi oyununu da tebrik etmek gerekiyor. Pozitif bir futbol oynadılar."