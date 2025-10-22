CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Kulak tıkacı takacağız

Kulak tıkacı takacağız

Bodo/Glimt'in yıldız oyuncusu Fredrik Björkan, Galatasaray taraftarının gücüne dikkat çekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Kulak tıkacı takacağız

Bodo/Glimt'in yıldız oyuncusu Fredrik Björkan, Galatasaray taraftarının gücüne dikkat çekti. Björkan "Galatasaray taraftarlarının, Liverpool'un kaldığı otelin önünde havai fişekler patlattığı videoyu izledim. Bu çılgınca. Galatasaraylılar'ın bize de aynısını yapıp yapmayacağını heyecanla bekliyoruz. Bu yüzden uyurken kulak tıkacı takacağız. G.Saray'ın stadında sesin ne kadar yüksek olabileceğini duymuştuk. Sanırım alıştığımızın dışında bir atmosferde oynayacağız" dedi.

