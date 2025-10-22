Bodo/Glimt'in yıldız oyuncusu Fredrik Björkan, Galatasaray taraftarının gücüne dikkat çekti. Björkan "Galatasaray taraftarlarının, Liverpool'un kaldığı otelin önünde havai fişekler patlattığı videoyu izledim. Bu çılgınca. Galatasaraylılar'ın bize de aynısını yapıp yapmayacağını heyecanla bekliyoruz. Bu yüzden uyurken kulak tıkacı takacağız. G.Saray'ın stadında sesin ne kadar yüksek olabileceğini duymuştuk. Sanırım alıştığımızın dışında bir atmosferde oynayacağız" dedi.