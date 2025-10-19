GALATASARAY HABERİ | Güney Amerika ekibinden resmi açıklama! Mauro Icardi ve transfer...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi için Güney Amerika'dan çeşitli takımların harekete geçtiği öne sürülmüştü. O transfer iddialarında yer alan Penarol'ün başkanı, konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 13:52
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Yaşadığı sakatlığın ardından bu sezon sahalara dönen ve Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 gol kaydeden Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız golcü için Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki iddiaların ardından Suudi Arabistan ve Güney Amerika'dan talipleri olduğu öne sürülmüştü.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre; 32 yaşındaki santrforun ilişkilendirildiği kulüplerden birisi olan Penarol'den resmi açıklama geldi.

Uruguay temsilcisinde Başkan Ignacio Ruglio konu ile ilgili, "Bir süredir benimle konuşmayan birçok kişi bana bu konuyu sormak için mesaj attı." diyerek iddialardan haberdar olduğunu belirtti.

Ardından, "Hiçbir gelişme yok. Bu iddiaların nereden geldiğini bilmiyorum ama artık sosyal medya dünyasında beni hiçbir şey şaşırtmıyor. Diego Aguirre'nin (Penarol teknik direktörü) ilgi gösterdiğini sanmıyorum." dedi.

