GALATASARAY HABERİ | Güney Amerika ekibinden resmi açıklama! Mauro Icardi ve transfer...

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi için Güney Amerika'dan çeşitli takımların harekete geçtiği öne sürülmüştü. O transfer iddialarında yer alan Penarol'ün başkanı, konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Uruguay temsilcisinde Başkan Ignacio Ruglio konu ile ilgili, "Bir süredir benimle konuşmayan birçok kişi bana bu konuyu sormak için mesaj attı." diyerek iddialardan haberdar olduğunu belirtti.
Ardından, "Hiçbir gelişme yok. Bu iddiaların nereden geldiğini bilmiyorum ama artık sosyal medya dünyasında beni hiçbir şey şaşırtmıyor. Diego Aguirre'nin (Penarol teknik direktörü) ilgi gösterdiğini sanmıyorum." dedi.