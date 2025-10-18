RAMS Başakşehir-Galatasaray CANLI | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı Başakşehir - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Galatasaray maçı 18 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Bersan Duran yapıyor. Maçın 4. hakemi de Batuhan Kolak.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz, Crespo, Kemen, Harit, Shomurodov

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Icardi

KAAN AYHAN BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcularından Kaan Ayhan, bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Birden fazla mevkide oynayabildiği için sarı-kırmızılı teknik ekibin elini rahatlatan Kaan, bu sezon 5'i Süper Lig'de, 1'i ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 müsabakada sonradan oyuna girdi.

Kırmızı kart cezalısı Davinson Sanchez'in yerine stoperde görev yapan Kaan Ayhan, bu sezon ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda kendisine yer buldu.

ICARDI VE SANE 2 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Alman yıldızı Leroy Sane, ikişer maçın ardından ilk 11'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool ve Süper Lig'deki Beşiktaş maçlarına yedek soyunan iki futbolcu, Başakşehir mücadelesiyle başlangıç kadrosuna döndü.

OKAN BURUK MİLLİ TAKIMLARDAN DÖNEN BAZI OYUNCULARI DİNLENDİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içinde Norveç temsilcisi Bodo-Glimt ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçını düşünerek milli takımlardan yorgun dönen bazı oyuncularını yedeğe çekti.

Buruk, Nijerya Milli Takımı'na giden ve Lesotho ile Benin maçlarında uzun süre sahada kalan Victor Osimhen ile Gabon Milli Takımı'nın Gambiya ve Burundi ile yaptığı 2 maça da ilk 11'de başlayan Mario Lemina'yı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, sakatlığına rağmen Senegal Milli Takımı'nın Güney Sudan ile Moritanya maçlarına çağrılan ve uzun bir yolculuk yapan Ismail Jakobs'u da riske etmedi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, A Milli Takım'ın Gürcistan maçında 68 dakika sahada kalan Yunus Akgün'ü de dinlendirmeyi tercih etti.

BAŞAKŞEHİR'DEN FİLİSTİN'E DESTEK

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, İsrail'in soykırımı ve zulmüne maruz kalan Filistin'e destek verdi.

Turuncu-lacivertli kulüp, Galatasaray maçı için tüm stada Türk ve Filistin bayrakları dağıttı. Kulüp, kale arkasına enkazlar arasında sırtında Filistin bayrağı yer alan bir çocuk görseline yer verirken, "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" ifadelerini kullandı. İngilizce bir pankartta ise "Birleşmiş sesler sessizliği sarsabilir, insanlığa karşı suçları durdurabilir." yazıldı.

Stat hoparlörlerinden Filistin ile ilgili marşlar çalınırken, futbolcular ısınmaya önünde "Özgür Filistin" yazılı tişörtlerle çıktı.

RAMS Başakşehir takımı, seremoni öncesinde de "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" yazılı pankart taşıdı. Hakemler ve futbolcuların sahaya çıkışı sırasında Abdurrahim Karakoç'a ait olan ve Filistin'e atfedilen "Aydınlık" şiiri seslendirildi.

Turuncu-lacivertli taraftarlar, tribünde "Özgür Filistin" yazılı pankart açarken Galatasaray taraftarları, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" diye slogan attı.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 DEĞİŞİKLİK

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Turuncu-lacivertli takım, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakaya Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Jakub Kaluzinski, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Deniz Türüç, Amine Harit ve Eldor Shomurodov ilk 11'iyle çıktı.

Yedekler arasında Doğan Alemdar, Ousseynou Ba, Ömer Faruk Beyaz, Ivan Brnic, Umut Güneş, Berat Özdemir, Onur Bulut, Bertuğ Yıldırım, Festy Ebosele ve Nuno Da Costa yer aldı.

Teknik direktör Nuri Şahin, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldukları müsabakanın ilk 11'inde yer alan Ba, Da Costa ve Berat'ı yedeğe çekti. Şahin, bu isimlerin yerine Galatasaray karşısında Deniz, Kemen ve Duarte'yi görevlendirdi.

RAMS Başakşehir'in milli kalecisi Muhammed Şengezer, turuncu-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 100. maçına çıktı.

LEO DUARTE 58 GÜN SONRA SAHADA

Başakşehir'de sakatlığını atlatan Leo Duarte, 58 gün sonra formasına kavuştu.

Turuncu-lacivertli ekibin UEFA Konferans Ligi'nde Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile 21 Ağustos'ta oynadığı play-off eleme turu ilk maçında sakatlanan Duarte, yaklaşık 2 ay sonra sahaya çıktı.

Brezilyalı stoper, bu süreçte Süper Lig'de 6, UEFA Konferans Ligi'nde de bir karşılaşmada forma giyemedi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

İlk dakikada Sane'nin topuk pasıyla orta alanda topla buluşan İlkay Gündoğan, meşin yuvarlağı savunma arkasına sarkan Icardi'ye aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi'nin penaltı noktası civarından yaptığı aşırtma vuruşta top direkten döndü. Kaleci Muhammed, dönen meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde yakın direkte Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

21. dakikada Sane'nin pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın vuruşunda, kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Sane'nin ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

40. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz, kafayla altıpas önünde bulunan Icardi'ye meşin yuvarlağı indirdi. Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kurtardı.

42. dakikada sağ kanattaki İlkay'ın pasıyla ceza yayı civarında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın bekletmeden çektiği sert şutta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45+3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. İlkay'ın pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.