Haberler Galatasaray Yeniden Loyola

Yeniden Loyola

Arjantin’de yayın yapan El Crack Deportivo’nun haberine göre G.Saray, İndependiente’nin 24 yaşındaki orta sahası Felipe Loyola için ara transfer döneminde görüşmelere başlayacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yeniden Loyola

Gerçekleştirdiği transferler ve aldığı sonuçlarla Avrupa'da büyük ses getiren G.Saray, ocak ayında da boş durmayacak. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, mücadele ettiği tüm kulvarlarda iddiasını ortaya koyuyor. Ara transfer döneminde takıma bir stoper ve bir orta saha transfer etmesine kesin gözüyle bakılan sarı-kırmızılılar, sezon başında da gündeme gelen bir isim için bu kez ocakta harekete geçecek. Bu isim Arjantin temsilcisi İndependiente forması giyen 24 yaşındaki Felipe Loyola'dan başkası değil.

SKOR KATKISI YAPIYOR

Sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki Şilili futbolcu için kulübüyle temaslara başlayacak. Arjantin'de yayın yapan El Crack Deportivo'nun haberine göre G.Saray, İndependiente ile ara transfer döneminde görüşmelere start verecek. Sezon başında da transferi gündeme gelen ve teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği bir isim olan Loyola merkez orta sahada görev yapıyor. Şili Milli Takım forması da giyen 24 yaşındaki futbolcu yüksek enerjisi ve mücadeleci yapısı ile dikkat çekiyor ancak takımın skor yüküne de katkı sağlıyor.

İTALYA'DA DA GÜNDEMDE

Loyola'yı isteyen tek takımın G.Saray olmadığı iddia edildi. El Crack Deportivo'daki habere göre İtalya Serie A ekipleri de yıldız orta saha oyuncusu için ocak ayında İndependiente'nin kapısını çalacak. Kulübü, oyuncusunu elde tutmak istese de Avrupa'ya gitmek isteyen Loyola'ya fazla zorluk çıkartmayacak. Şilili yıldızın ismi geçen yıl Alman devi Bayern Münih ile de anılmıştı.

TORREIRA'NIN YANINA

Galatasaray'ın dinamosu Lucas Torreira gibi Güney Amerikalı bir futbolcu olan Loyola'nın kısa sürede uyum sağlayacağı düşünülüyor. Ayrıca Torreira gibi mücadele gücü yüksek bir futbolcu olan Loyola'nın orta alandaki yükü hafifleteceğini düşünen teknik heyet, 24 yaşındaki oyuncuyu geçen yıldan beri takip ediyor.

UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET 00:12
La Liga'dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:04
Daha Eski
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:01
F.Bahçe 2. yarıda coştu! 23:46
F.Bahçe'den tarihi geçecek transfer! Bir ilke imza atacak 23:46
Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu! 23:46
Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco... 23:46