TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Wilfried Singo'nun bonservisi belirlendi! Kulüp tarihine geçecek

Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılan Wilfried Singo'ya Galatasaray tarafından yaz transfer döneminde 30.7 milyon Euro bonservis ödenmişti.