Galatasaray'da Elias Jelert gelişmesi! Opsiyonu...

Galatasaray'da Elias Jelert gelişmesi! Opsiyonu...

Galatasaray'ın İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'a kiraladığı Elias Jelert ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Southampton, Danimarkalı oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağına yönelik kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 09:56
Galatasaray'da Elias Jelert gelişmesi! Opsiyonu...

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Elias Jelert geçen sezon hayal kırıklığı yaratmıştı.

Galatasaray'da Elias Jelert gelişmesi! Opsiyonu...

Forma rekabetinde Kaan Ayhan, Frankowski ve Sallai'nin gerisine düşen Jelert çareyi ayrılmakta buldu.

Galatasaray'da Elias Jelert gelişmesi! Opsiyonu...

İngiltere Championship ekibi Southampton'a kiralanan Danimarkalı sağ bek, yine kulübeden çıkamıyor.

Galatasaray'da Elias Jelert gelişmesi! Opsiyonu...

Championship'te sadece iki maçta oyuna sonradan giren Jelert, toplam 22 dakika sahada kalabildi.

Galatasaray'da Elias Jelert gelişmesi! Opsiyonu...

Kiralık sözleşmesine koyulan 8.5 milyon Euro opsiyon zorunlu değil ve Sabah'ta yer alan habere göre Southampton, 22 yaşındaki oyuncu ile devam etmeyi düşünmüyor.

