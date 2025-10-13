CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | İlkay Gündoğan'dan Florian Wirtz'e destek!

GALATASARAY HABERİ | İlkay Gündoğan'dan Florian Wirtz'e destek!

Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Liverpool'un rekor bonservis ile transfer ettiği fakat şu ana kadar verim alamadığı Florian Wirtz hakkında Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Wirtz'in kalitesini görmeyenler futboldan anlamıyor" dedi. | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 13:33
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ | İlkay Gündoğan'dan Florian Wirtz'e destek!

Galatasaray taraftarının gözde ismi İlkay Gündoğan, Alman basını Bild'e Liverpool'un genç yıldızı Florian Wirtz hakkında açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ | İlkay Gündoğan'dan Florian Wirtz'e destek!

Daha önce Almanya Milli Takımı'nda birlikte görev aldıkları Wirtz hakkında konuşan İlkay Gündoğan, "Onun için ödenen yüksek transfer bedeli (125 milyon euro) nedeniyle, İngiltere'de çok hızlı bir şekilde gürültülü bir ortam oluşabileceği belliydi, maalesef bu işin mekanizması artık böyle." dedi.

GALATASARAY HABERİ | İlkay Gündoğan'dan Florian Wirtz'e destek!

"ONUN HİÇBİR SUÇU YOK"

Florian Wirtz'den beklenen performans hakkında da konuşan İlkay Gündoğan, "Bonservisinin bu kadar pahalı olmasında onun hiçbir suçu yok. Yine de ondan çok şey beklenildiği anlaşılabilir. Ancak tüm turnuvalar genelinde, Premier Lig'de Florian'dan daha fazla şans yaratan bir oyuncu olmadığını okudum. Burada analizlerin daha derinlemesine olmasını ve sadece gol ile asist sayılarına bakılmamasını isterdim." ifadelerinde bulundu.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ | İlkay Gündoğan'dan Florian Wirtz'e destek!

Yıldız oyuncu ayrıca "Florian Wirtz'in şimdiden başarısız bir transfer olduğunu söylemek çok abartılı. Wirtz'in olağanüstü kalitesini görmeyenler, futboldan pek anlamıyorlar demektir. Gol ve asistlerin çok yakında geleceğine eminim." şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERİ | İlkay Gündoğan'dan Florian Wirtz'e destek!

Wirtz'in yeteneği ve Alman milli takımındaki geleceği hakkında ise "Florian Wirtz'i muazzam yeteneği ile birlikte bu aşamayı atlatacak bir insan olarak görüyorum. Bu, Alman Milli Takımı için de son derece önemli olacaktır. Bu konuda bir şüphem yok, sadece zaman meselesi olduğunu düşünüyorum." açıklamalarında bulundu.

GALATASARAY HABERİ | İlkay Gündoğan'dan Florian Wirtz'e destek!

Florian Wirtz, İngiliz ekibinde şu ana kadar 10 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sebep ortaya çıktı! Cenk ve İrfan Can... Sebep ortaya çıktı! Cenk ve İrfan Can... 13:19
İsveç Kosova maçı detayları! İsveç - Kosova Dünya Kupası B Grubu maçı CANLI izle İsveç Kosova maçı detayları! İsveç - Kosova Dünya Kupası B Grubu maçı CANLI izle 13:18
İtalyan basını doğruladı! Icardi ve transfer... İtalyan basını doğruladı! Icardi ve transfer... 11:40
İşte Eyüpspor'un yeni teknik direktörü İşte Eyüpspor'un yeni teknik direktörü 11:27
Fenerbahçe Beko Dubai Basketbol'u ağırlayacak! Fenerbahçe Beko Dubai Basketbol'u ağırlayacak! 11:27
Millilerden 43 madalya! Millilerden 43 madalya! 11:22
Daha Eski
Slovakya - Lüksemburg maçı detayları! Slovakya - Lüksemburg maçı detayları! 11:07
Kuzey İrlanda Almanya maçı detayları! Kuzey İrlanda Almanya maçı detayları! 10:46
Bissouma'da flaş gelişme! Bissouma'da flaş gelişme! 10:39
G.Saray'da Jelert gelişmesi! Opsiyonu... G.Saray'da Jelert gelişmesi! Opsiyonu... 09:56
Berke Özer'i bekleyen flaş ceza! Berke Özer'i bekleyen flaş ceza! 09:41
Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! 23:55