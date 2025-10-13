GALATASARAY HABERİ | İlkay Gündoğan'dan Florian Wirtz'e destek!

Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Liverpool'un rekor bonservis ile transfer ettiği fakat şu ana kadar verim alamadığı Florian Wirtz hakkında Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Wirtz'in kalitesini görmeyenler futboldan anlamıyor" dedi. | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray taraftarının gözde ismi İlkay Gündoğan, Alman basını Bild'e Liverpool'un genç yıldızı Florian Wirtz hakkında açıklamalarda bulundu.
Daha önce Almanya Milli Takımı'nda birlikte görev aldıkları Wirtz hakkında konuşan İlkay Gündoğan, "Onun için ödenen yüksek transfer bedeli (125 milyon euro) nedeniyle, İngiltere'de çok hızlı bir şekilde gürültülü bir ortam oluşabileceği belliydi, maalesef bu işin mekanizması artık böyle." dedi.
"ONUN HİÇBİR SUÇU YOK"
Florian Wirtz'den beklenen performans hakkında da konuşan İlkay Gündoğan, "Bonservisinin bu kadar pahalı olmasında onun hiçbir suçu yok. Yine de ondan çok şey beklenildiği anlaşılabilir. Ancak tüm turnuvalar genelinde, Premier Lig'de Florian'dan daha fazla şans yaratan bir oyuncu olmadığını okudum. Burada analizlerin daha derinlemesine olmasını ve sadece gol ile asist sayılarına bakılmamasını isterdim." ifadelerinde bulundu.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yıldız oyuncu ayrıca "Florian Wirtz'in şimdiden başarısız bir transfer olduğunu söylemek çok abartılı. Wirtz'in olağanüstü kalitesini görmeyenler, futboldan pek anlamıyorlar demektir. Gol ve asistlerin çok yakında geleceğine eminim." şeklinde konuştu.
Wirtz'in yeteneği ve Alman milli takımındaki geleceği hakkında ise "Florian Wirtz'i muazzam yeteneği ile birlikte bu aşamayı atlatacak bir insan olarak görüyorum. Bu, Alman Milli Takımı için de son derece önemli olacaktır. Bu konuda bir şüphem yok, sadece zaman meselesi olduğunu düşünüyorum." açıklamalarında bulundu.
Florian Wirtz, İngiliz ekibinde şu ana kadar 10 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.