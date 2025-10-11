CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Öncü bir misyon

Sarı kırmızılı kulüpte dün sabah saatlerinde Çağdaş Faktoring ile Kadın Basketbol Takımı için sponsorluk anlaşması imzalandı.

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Öncü bir misyon

Sarı kırmızılı kulüpte dün sabah saatlerinde Çağdaş Faktoring ile Kadın Basketbol Takımı için sponsorluk anlaşması imzalandı. Törene Başkan Dursun Özbek, Çağdaş Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Melissa Gülmezgil Bağ ve yöneticiler katıldı. Başkan Özbek, "Galatasaray, 120 yılı aşkın tarihiyle sadece bir spor kulübü değil; Türk sporunun gelişiminde öncü bir misyon üstlenmiş, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir" dedi.

