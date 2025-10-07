TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Arjantin'den yeni orta saha!
Galatasaray'da orta saha transferi konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların son olarak Arjantin'de forma terleten o futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un da bu transfere önem verdiği aktarılıyor. İşte detaylar...
Transfer döneminin son günlerinde İlkay Gündoğan'ı renklerine katan, Hakan Çalhanoğlu ve Felipe Loyola'da ise mutlu sona ulaşamayan sarı kırmızılılar, takviye arayışlarını sürdürüyor.
Sara'nın formsuzluğu ve Torreira'nın orta alanda yalnız kalması nedeniyle bu bölgeye mücadele gücü yüksek bir isim bakılıyor. Okan Buruk'un isteği ile Arjantin ekibi Independiente forması giyen Loyola da yeniden gündeme geldi.
TAKİP EDİLİYOR
Piyasa değeri 9 milyon euro olan Şili Milli Takım forması da giyen 24 yaşındaki oyuncu için ara transfer döneminde yeni bir teklif yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, orta alanını güçlendirecek.
Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura kalınması halinde en az 2 futbolcu almayı planlayan Başkan Dursun Özbek, transferde Abdullah Kavukcu'yu görevlendirdi. Menajer Gardi ile çalışmalara şimdiden start verildi.