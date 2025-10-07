Galatasaray - Igokea MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray MCT Technic - Igokea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, ilk hafta mücadelesinde Bosna Hersek ekibi Igokea'yı sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Başantrenör Yakup Sekizkök önderliğinde geçtiğimiz sezon final oynayan sarı-kırmızılı ekip, bu kez kupayı Türkiye'ye getirme hedefiyle parkeye çıkacak. Maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki takım da kazanmanın hesaplarını yapıyor. Basketbolseverler ise "Galatasaray MCT Technic - Igokea maçı canlı izle" ve "Galatasaray maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Galatasaray MCT Technic - Igokea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maç öncesi merak edilen tüm detaylar…

GALATASARAY MCT TECHNIC - IGOKEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynanacak Galatasaray MCT Technic - Igokea maçı 7 Ekim Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC - IGOKEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Galatasaray MCT Technic - Igokea maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC - IGOKEA MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Yaz transfer döneminde kadrosuna 8 oyuncu katan sarı-kırmızılılar, Will Cummings, James Palmer, Buğrahan Tuncer ve Can Korkmaz ile de yola devam kararı aldı. Yeni kadrosuyla güçlü bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Yakup Sekizkök'ün öğrencileri, Bosna Hersek Ligi'nde son 4 sezonun şampiyonu olan Igokea'ya karşı hata yapmak istemiyor.

GALATASARAY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

İÇ SAHA AVANTAJINI KULLANMAK İSTİYOR

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçını İstanbul'da oynamaya hazırlanan Galatasaray MCT Technic, iç saha avantajını kullanmak istiyor. 4 takımlı grubu lider tamamlayıp direkt son 16 turuna kalmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ikinci veya üçüncü sırada tamamlaması durumunda son 16 turu için 3 maç üzerinden play-in turu oynayacak.