Galatasaray - Igokea MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray MCT Technic - Igokea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, ilk hafta mücadelesinde Bosna Hersek ekibi Igokea'yı sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Başantrenör Yakup Sekizkök önderliğinde geçtiğimiz sezon final oynayan sarı-kırmızılı ekip, bu kez kupayı Türkiye'ye getirme hedefiyle parkeye çıkacak. Maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki takım da kazanmanın hesaplarını yapıyor. Basketbolseverler ise "Galatasaray MCT Technic - Igokea maçı canlı izle" ve "Galatasaray maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Galatasaray MCT Technic - Igokea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maç öncesi merak edilen tüm detaylar…
GALATASARAY MCT TECHNIC - IGOKEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynanacak Galatasaray MCT Technic - Igokea maçı 7 Ekim Salı günü saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY MCT TECHNIC - IGOKEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Galatasaray MCT Technic - Igokea maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
GALATASARAY MCT TECHNIC - IGOKEA MAÇI CANLI İZLE
GALATASARAY'DA TEK HEDEF GALİBİYET
Yaz transfer döneminde kadrosuna 8 oyuncu katan sarı-kırmızılılar, Will Cummings, James Palmer, Buğrahan Tuncer ve Can Korkmaz ile de yola devam kararı aldı. Yeni kadrosuyla güçlü bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Yakup Sekizkök'ün öğrencileri, Bosna Hersek Ligi'nde son 4 sezonun şampiyonu olan Igokea'ya karşı hata yapmak istemiyor.
GALATASARAY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
Maç Günü - 1 ▪️ @basketballCL𝗚𝗮𝗹𝗮𝘁𝗮𝘀𝗮𝗿𝗮𝘆 𝗠𝗖𝗧 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰 vs. Igokea m:telHava Atışı 20.00 ▪️ TRT SporTurkcell Basketbol Gelişim Merkezi🔗 https://t.co/qkqAoev9sESen Tribündeki Biz. 🟨🟥 Biz Sahadaki Sen!#AslanGibiSavaş pic.twitter.com/dLqpI9KO1O— Galatasaray MCT Technic (@GSBasketbol) October 7, 2025
İÇ SAHA AVANTAJINI KULLANMAK İSTİYOR
Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçını İstanbul'da oynamaya hazırlanan Galatasaray MCT Technic, iç saha avantajını kullanmak istiyor. 4 takımlı grubu lider tamamlayıp direkt son 16 turuna kalmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ikinci veya üçüncü sırada tamamlaması durumunda son 16 turu için 3 maç üzerinden play-in turu oynayacak.