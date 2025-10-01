CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Liverpool zaferiyle kasasını doldurdu! İşte dev galibiyetin primi

Galatasaray Liverpool zaferiyle kasasını doldurdu! İşte dev galibiyetin primi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında evinde ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, UEFA'dan dev bir galibiyet primi elde etti. İşte o rakam… (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 10:24 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 10:28
Galatasaray Liverpool zaferiyle kasasını doldurdu! İşte dev galibiyetin primi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiltere Premier Lig devi Liverpool'u Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar hem sahada hem de kasada kazandı.

Galatasaray Liverpool zaferiyle kasasını doldurdu! İşte dev galibiyetin primi

KÖTÜ SERİ SONA ERDİ

Aslan, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde evindeki kötü seriye de nokta koydu. Galatasaray, Devler Ligi'nde RAMS Park'taki son galibiyetini 28 Kasım 2018'de Lokomotiv Moskova karşısında 2-0'lık skorla almış, ardından oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşamıştı. Liverpool karşısındaki bu zafer, 7 yıl sonra gelen ilk iç saha galibiyeti oldu.

Galatasaray Liverpool zaferiyle kasasını doldurdu! İşte dev galibiyetin primi

LIVERPOOL'A KARŞI İKİNCİ ZAFER

İki ekip resmi maçlarda 5. kez karşı karşıya gelirken Galatasaray rakibi karşısında ikinci kez sahadan galip ayrıldı. Daha önceki karşılaşmalarda Liverpool 1 kez kazanırken 2 mücadele de beraberlikle sonuçlanmıştı.

Galatasaray Liverpool zaferiyle kasasını doldurdu! İşte dev galibiyetin primi

UEFA'DAN 2.1 MİLYON EURO PRİM

Galatasaray'ın bu tarihi galibiyeti kulüp kasasına da önemli bir katkı sağladı. UEFA'nın galibiyet primleri kapsamında sarı-kırmızılılar 2 milyon 100 bin Euro (yaklaşık 103 milyon TL) gelir elde etti.

