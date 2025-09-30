CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yaparsın Aslanım

Yaparsın Aslanım

Tarihi boyunca Avrupa'nın önemli takımlarına İstanbul'u dar eden sarı-kırmızılılar, bugün de Liverpool önünde Frankfurt yenilgisini unutturmak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yaparsın Aslanım

Galatasaray'da gözler tamamen bugün Liverpool ile oynanacak maça çevrilmiş durumda. Alanya'da bile aklı burada kalan sarı kırmızılılar zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. Tarihi boyunca Avrupa'nın önemli takımlarına İstanbul'u dar eden sarı-kırmızılılar, bugün de Liverpool önünde Frankfurt yenilgisini unutturmak istiyor. Takımda Osimhen sevinci de yaşanıyor. Sakatlığını atlatan ve taktik idmanda yer alan Nijeryalı yıldızın ilk 11'de olması bekleniyor.

Alanyaspor maçında inanılmaz bir asist yapan Singo'yu yine sağ bekte değerlendirecek olan teknik direktör Okan Buruk, savunmanın ortasını Davinson-Abdülkerim ikilisine emanet edecek. Solda Eren, onun önünde ise Sane olacak. Diğer kanatta Barış, orta alanda ise Lemina-Torreira-İlkay forma giyecek.

Buruk'tan forvet kararı! İşte Liverpool maçının 11'i
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
DİĞER
Aile sorunlarıyla gündemdeydi... Özcan Deniz'den korkutan açıklama: "Bir daha beni göremeyebilirsiniz"
ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti
Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım
F.Bahçe'de flaş Kerem iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Abraham'ın omzu çıktı Sergen Yalçın: Abraham'ın omzu çıktı 00:21
Dolmabahçe'de kazanan Kara Kartal! Dolmabahçe'de kazanan Kara Kartal! 00:21
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu... F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu... 00:21
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 00:21
Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı! Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı! 00:21
Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım 00:21
Daha Eski
F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması! F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması! 00:21
Tekke: Onuachu'nun sakatlanması... Tekke: Onuachu'nun sakatlanması... 00:21
Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı! Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı! 00:21
G.Saray–Liverpool maçı için flaş tahmin! G.Saray–Liverpool maçı için flaş tahmin! 00:21
Babel’den G.Saray'a Liverpool uyarısı! Babel’den G.Saray'a Liverpool uyarısı! 00:21
Buruk'tan forvet kararı! İşte Liverpool maçının 11'i Buruk'tan forvet kararı! İşte Liverpool maçının 11'i 00:21