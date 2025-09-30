Yaparsın Aslanım

Galatasaray'da gözler tamamen bugün Liverpool ile oynanacak maça çevrilmiş durumda. Alanya'da bile aklı burada kalan sarı kırmızılılar zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. Tarihi boyunca Avrupa'nın önemli takımlarına İstanbul'u dar eden sarı-kırmızılılar, bugün de Liverpool önünde Frankfurt yenilgisini unutturmak istiyor. Takımda Osimhen sevinci de yaşanıyor. Sakatlığını atlatan ve taktik idmanda yer alan Nijeryalı yıldızın ilk 11'de olması bekleniyor.

Alanyaspor maçında inanılmaz bir asist yapan Singo'yu yine sağ bekte değerlendirecek olan teknik direktör Okan Buruk, savunmanın ortasını Davinson-Abdülkerim ikilisine emanet edecek. Solda Eren, onun önünde ise Sane olacak. Diğer kanatta Barış, orta alanda ise Lemina-Torreira-İlkay forma giyecek.