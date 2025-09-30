Ahmet Çakar'dan Osimhen iddiası! Galatasaray-Liverpool maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ta Liverpool ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da gözler bu maçlara çevrildi.

Mücadele öncesi Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ÇAKAR: OSIMHEN'DE SAĞLIK PROBLEMİ VAR

Benim için çok üzücü bir gün. Maalesef Osimhen ile ilgili çok önemli bir sağlık problemi olduğuna dair bilgi aldım. İnşallah doğru değildir.