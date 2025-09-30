CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan Osimhen iddiası! Galatasaray-Liverpool maçında...

Ahmet Çakar'dan Osimhen iddiası! Galatasaray-Liverpool maçında...

Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray-Liverpool maçı öncesi flaş bir iddia ortaya attı. Çakar'ın Osimhen için söyledikleri dikkat çekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 19:54 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 19:59
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan Osimhen iddiası! Galatasaray-Liverpool maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ta Liverpool ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da gözler bu maçlara çevrildi.

Mücadele öncesi Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ÇAKAR: OSIMHEN'DE SAĞLIK PROBLEMİ VAR

Benim için çok üzücü bir gün. Maalesef Osimhen ile ilgili çok önemli bir sağlık problemi olduğuna dair bilgi aldım. İnşallah doğru değildir.

İngiliz taraftarlar Filistin bayrağıyla boğaz turu yaptı
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Alvarez...
DİĞER
Arda Güler'in talipleri artıyor! Real Madrid'in kararını duyurdular...
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
İngiliz devinden Kenan Yıldız'a kanca!
Saran'a çarpıcı eleştiri! "Bu davranışı doğru değil"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alimpijevic Sırbistan'a hoca oldu Alimpijevic Sırbistan'a hoca oldu 19:46
Fırtına'da hazırlıklar sürüyor Fırtına'da hazırlıklar sürüyor 19:26
Gomis'ten G.Saray paylaşımı! Gomis'ten G.Saray paylaşımı! 17:53
Arda Ünvay: Liverpool'dan intikam alacağız Arda Ünvay: Liverpool'dan intikam alacağız 17:49
G.Saray U19 Liverpool'a mağlup G.Saray U19 Liverpool'a mağlup 17:39
G.Saray-Liverpool maçı öncesi son notlar! G.Saray-Liverpool maçı öncesi son notlar! 17:09
Daha Eski
Arda Güler ayın U23 oyuncusu seçildi! Arda Güler ayın U23 oyuncusu seçildi! 16:17
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Alvarez... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Alvarez... 16:16
İngiliz devinden Kenan Yıldız'a kanca! İngiliz devinden Kenan Yıldız'a kanca! 16:11
F.Bahçe Beko yeni başarılara odaklandı F.Bahçe Beko yeni başarılara odaklandı 15:58
Trendyol 1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı Trendyol 1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı 15:56
Galatasaray Liverpool maçının hakemi kim? Clément Turpin kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray Liverpool maçının hakemi kim? Clément Turpin kimdir, kaç yaşında, nereli? 15:43