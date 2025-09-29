CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuşuyor | CANLI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuşuyor | CANLI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Mario Lemina, Liverpool maçı öncesinde açıklamalarda bulunuyor. Buruk ve Lemina’nın açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 11:06 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 11:11
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuşuyor | CANLI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yıldız oyuncu Mario Lemina, Liverpool maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Buruk ve Lemina'nın mücadeleye dair değerlendirmelerini ve açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"JOTA'YI ANMAMIZ GEREKİYOR"

"Diogo Jota biliyorsunuz 3 ay önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Liverpool maçı öncesi anmamız gerekiyordu. Stadyumda da benzer bir şey olacaktır."

"GALATASARAY GİBİ OYNAYACAĞIZ"

"Çok iyi ve formda takıma, son maçını kaybetse de, son maçında iyi oynamasa ve pozisyon verse de lige ve Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayan bir takımla oynayacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız bu tür maçları, bu sahnede kendimizi göstermemiz gereken maçlardan biri. Galatasaray gibi oynayacağımız ve Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç olacak. Kendi sahamızda bu tür maçları şiddetli baskıları yapmamız gerekiyor, hissettirmemiz gerekiyor. Rakibimizi bu anlamda baskı altına almamız gereken maçlardan biri. Taraftarımızla birlikte bunu başaracağımızı biliyoruz."

"EN SERT MAÇLARDAN BİRİ OLACAK"

"Çok maç oynadık bu tür. Benim 4. senem ve oynadığımız en sert maçlardan biri bu olacak. Çok önemli, başarılı bir takım ve başarılı bir hoca. Biz de kendi planlarımızla sahada olup en iyisini yapmak istiyoruz."

ASpor CANLI YAYIN

İşte Buruk’un Liverpool planı!
REKLAM
DİĞER
Efsane yarışma programı yeni bölümüyle ekranlarda
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...
Çakar'dan F.Bahçe yorumu: Penaltı kararı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Buruk’un Liverpool planı! İşte Buruk’un Liverpool planı! 10:37
Beşiktaş-Kocaelispor maçı detayları! Beşiktaş-Kocaelispor maçı detayları! 10:25
Üründül'den flaş sözler: Tedesco'nun tercihleri... Üründül'den flaş sözler: Tedesco'nun tercihleri... 10:07
Çakar'dan F.Bahçe yorumu: Penaltı kararı... Çakar'dan F.Bahçe yorumu: Penaltı kararı... 09:36
Flaş F.Bahçe yorumu: Samandıra'da dalgalar büyük! Flaş F.Bahçe yorumu: Samandıra'da dalgalar büyük! 09:12
Bugünkü maçlar 29 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 29 Eylül 2025 08:15
Daha Eski
"Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..." "Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..." 00:15
Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! 00:15
Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! 00:15
Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım! Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım! 00:15
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:15
Virgil van Dijk Galatasaray maçı hakkında konuştu Virgil van Dijk Galatasaray maçı hakkında konuştu 00:15