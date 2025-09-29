Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuşuyor | CANLI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yıldız oyuncu Mario Lemina, Liverpool maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Buruk ve Lemina'nın mücadeleye dair değerlendirmelerini ve açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"JOTA'YI ANMAMIZ GEREKİYOR"

"Diogo Jota biliyorsunuz 3 ay önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Liverpool maçı öncesi anmamız gerekiyordu. Stadyumda da benzer bir şey olacaktır."

"GALATASARAY GİBİ OYNAYACAĞIZ"

"Çok iyi ve formda takıma, son maçını kaybetse de, son maçında iyi oynamasa ve pozisyon verse de lige ve Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayan bir takımla oynayacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız bu tür maçları, bu sahnede kendimizi göstermemiz gereken maçlardan biri. Galatasaray gibi oynayacağımız ve Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç olacak. Kendi sahamızda bu tür maçları şiddetli baskıları yapmamız gerekiyor, hissettirmemiz gerekiyor. Rakibimizi bu anlamda baskı altına almamız gereken maçlardan biri. Taraftarımızla birlikte bunu başaracağımızı biliyoruz."

"EN SERT MAÇLARDAN BİRİ OLACAK"

"Çok maç oynadık bu tür. Benim 4. senem ve oynadığımız en sert maçlardan biri bu olacak. Çok önemli, başarılı bir takım ve başarılı bir hoca. Biz de kendi planlarımızla sahada olup en iyisini yapmak istiyoruz."