CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'a eleştiri yağmuru! "Liverpool maçında 2 tane Uğurcan lazım"

Okan Buruk'a eleştiri yağmuru! "Liverpool maçında 2 tane Uğurcan lazım"

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Corendon Alanyaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyete rağmen Okan Buruk eleştiri yağmuruna tutuldu. Özellikle sarı kırmızılıların, Liverpool maçı öncesi yaşanan bu etkisiz futbolunu Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk değerlendirdi. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 11:29 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 11:30
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'a eleştiri yağmuru! "Ne yaptığını bilmiyor"

Büyük bir prodüksiyon için önüme sınırsız bütçe koydular. Benden istenen, Carl Orff'un Carmina Burana'sını sahneye koymam. Elimde iyi bir orkestra varken sınırsız bütçenin de getirdiği rahatlıkla dünyaca ünlü müzisyenleri kadromuza kattık. Ekip olarak bir araya geldiğimizde ağzımdan çıkan şu cümle herkesi büyük bir şaşkınlığa düşürdü: "Yarın ilk ve tek provamızı yapıyoruz ve 4 gün sonra da sahneye çıkacağız." Okan Buruk'un Galatasaray'ın başında yaptığı budur.

Okan Buruk'a eleştiri yağmuru! "Ne yaptığını bilmiyor"

Bu takım, bu transferleri üçlü defans oynamak üzere yapmadı. Üçlü oynamak için aldığı adamları da elden çıkardı. Bireysel sporlarda, idman performansınızdan siz sorumlusunuz.

Okan Buruk'a eleştiri yağmuru! "Ne yaptığını bilmiyor"

Sahada ya da pistte, kimse sizin açığınızı kapatmaz. Bir takım oyunu olan futbolda ise aynı bir orkestra gibi ahenk ve uyum gerekir. Bunu da sağlayan, orkestra şefi gibi olan teknik direktördür.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'a eleştiri yağmuru! "Ne yaptığını bilmiyor"

Dün üçlü başlayan, ara ara dörtlü görünen Galatasaray, Alanya karşısında, Frankfurt maçı gibi bir hezimet yaşamadıysa bunu önleyen kahraman Uğurcan Çakır'dır.

Okan Buruk'a eleştiri yağmuru! "Ne yaptığını bilmiyor"

Okan Buruk gerçekten ne yaptığını bilmiyor. Ligin ilk altı maçında, kalesine 17 isabetli şut gelen takımına dün Alanyaspor, 22 hücum gerçekleştirip, 8 isabetli şut attı. Üstelik Galatasaray bu baskıyı yerken ve sadece tek golle öndeyken Buruk, Osimhen'i oyuna alıp, çift santrfora döndü.

Okan Buruk'a eleştiri yağmuru! "Ne yaptığını bilmiyor"

Galatasaray kazanmış olabilir ama Buruk bu maçı kaybetti. Liverpool maçının baskısı altında mı ezildi yoksa 'Sahada ne kumar oynarsam oynayayım bu ligde ben kazanırım' mı diyor, bilemiyorum. Bu kafayla, Liverpool maçında Okan Buruk'a iki Uğurcan lazım.

Zaniolo'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı!
Duran ile ilgili şoke eden iddia!
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı’nda duygu fırtınası
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
F.Bahçe'de En-Nesyri isyan etti!
Sergen Yalçın'dan 2 yıldıza veto!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Tottenham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? 11:07
Nottingham Forest - Sunderland maçı hangi kanalda? Nottingham Forest - Sunderland maçı hangi kanalda? 11:01
Cagliari - Inter maçı detayları! Cagliari - Inter maçı detayları! 10:59
Manchester City - Burnley maçı hangi kanalda? Manchester City - Burnley maçı hangi kanalda? 10:57
Leeds United - Bournemouth maçı hangi kanalda? Leeds United - Bournemouth maçı hangi kanalda? 10:53
Zaniolo'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! Zaniolo'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! 10:52
Daha Eski
Juventus - Atalanta maçı detayları! Juventus - Atalanta maçı detayları! 10:37
Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı hangi kanalda? Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı hangi kanalda? 10:25
Brentford - Manchester United maçı hangi kanalda? Brentford - Manchester United maçı hangi kanalda? 10:21
Ümraniyespor - Çorum FK maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Çorum FK maçı hangi kanalda? 10:16
Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda? Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda? 10:12
Gaziantep FK - Samsunspor maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Samsunspor maçı saat kaçta? 10:06