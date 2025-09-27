CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Max Kruse'den Leroy Sane itirafı! Galatasaray ve transfer...

Max Kruse'den Leroy Sane itirafı! Galatasaray ve transfer...

Son dakika spor haberleri: Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Leroy Sane için çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Kruse'nin sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 15:07
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Max Kruse'den Leroy Sane itirafı! Galatasaray ve transfer...

2019-20 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer oluşunu Alman basınından T-Online'a değerlendirdi.

Max Kruse'den Leroy Sane itirafı! Galatasaray ve transfer...

Vatandaşı Sane'nin Galatasaray'a transfer oluşunu gereksiz olarak nitelendiren Kruse, "Bana göre bu transferin olması şart değildi. Bayern Münih gibi bir kulüpte, futbol yaşı olarak zirvede bulunuyordu, kesinlikle başka seçenekleri de vardı. Ancak Galatasaray ona muhtemelen en iyi teklifi sundu. Yine de, bence kariyerinin bu noktasında Türkiye'ye gitmesi için erken."

Max Kruse'den Leroy Sane itirafı! Galatasaray ve transfer...

Kendisinin de Fenerbahçe'ye transfer oluşu hatırlatılması üzerine Alman oyuncu, "Türkiye, insanı etkileyen bir ülke. Ayrıca bana göre Süper Lig, Almanya'da yansıtıldığı kadar kötü bir lig değil. Her ne kadar Galatasaray, Sane ile birlikte Eintracht Frankfurt'a karşı 5-1 kaybetmiş olsa da."

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Max Kruse'den Leroy Sane itirafı! Galatasaray ve transfer...

Sane'nin, milli takımda Nagelsmann ile yaşadığı polemik üzerine konuşan Kruse, "Türkiye'ye transfer olması, Sane'nin milli takıma çağrılmaması için asla bir gerekçe olmamalı. Böyle şeyler zaman zaman gündeme geliyor. Ama eğer orada da performans gösterirse, bunun hiçbir sakıncası yok. Onun kalitesinde bir oyuncunun, Almanya Milli Takımı'nın bir parçası olması gerekir." açıklamasını yaptı.

Max Kruse'den Leroy Sane itirafı! Galatasaray ve transfer...

İŞTE O HABER

Tedesco toplantı odasına! Başkan ile neler konuşuldu?
Temsilcilerimizi bekleyen tehlike!
DİĞER
Ali Koç için dikkat çeken detayı paylaştı! “Verdiği parayı geri aldı mı?”
Başkan Erdoğan'dan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Buruk'a eleştiri yağmuru! "Liverpool maçında..."
Herkes şaşkına döndü! Kerem Aktürkoğlu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F. Karagümrük - Trabzonspor maçı detayları! F. Karagümrük - Trabzonspor maçı detayları! 14:43
Alessia Orro'ya 'En İyi Pasör' ödülünü dedesi takdim etti Alessia Orro'ya 'En İyi Pasör' ödülünü dedesi takdim etti 14:06
Marketler cumartesi günü açık mı? 📌Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri! Marketler cumartesi günü açık mı? 📌Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri! 13:50
Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? 13:44
Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! 13:40
Heidenheim - Augsburg maçı hangi kanalda? Heidenheim - Augsburg maçı hangi kanalda? 13:27
Daha Eski
Defne Kurt tarihe geçti! Defne Kurt tarihe geçti! 13:22
Najma - Al-Fayha maçı detayları! Najma - Al-Fayha maçı detayları! 13:15
Mainz - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Mainz - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? 13:14
West Ham Potter ile yollarını ayırdı West Ham Potter ile yollarını ayırdı 13:11
St Pauli - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? St Pauli - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? 13:10
Mourinho eski öğrencisini Benfica'ya getiriyor! Mourinho eski öğrencisini Benfica'ya getiriyor! 13:08