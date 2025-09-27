CANLI SKOR ANA SAYFA
Alkışlar Singo'ya

Alkışlar Singo’ya

Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo, Mauro İcardi’ye attırdığı golle alkışlandı. Kendine has çalımı ve şık pasıyla dikkat çeken Fildişili yıldız, ilk asistini yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Alkışlar Singo’ya
Aslan'da Wilfried Singo'nun asisti büyük beğeni topladı. Alanyaspor karşılaşmasında sağ bekte görev yapan Singo, 23. dakikada Mauro İcardi'ye şık bir gol pası verdi. İlk olarak kendine has çalımıyla Alanyaspor'un sol beki Yusuf Özdemir'i geçen Fildişi Sahilli yıldız, ardından yerden düzgün bir pasla golün hazırlayıcısı oldu. Genç oyuncunun bu çalımı daha önce AS Monaco'da forma giyerken PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Barcola'ya attığı çalımı anımsattı. Öte yandan 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon ilk kez asist yaparak skor katkısını Alanyaspor karşısında sundu. Singo, Galatasaray formasıyla beşinci resmi maçına dün akşam çıktı.
