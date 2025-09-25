CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'a dev piyango! Dursun Özbek'in keyfi yerine geldi

Galatasaray'a dev piyango! Dursun Özbek'in keyfi yerine geldi

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak 23 milyon Euro'luk dev bir gelirin sahibi oldu. Elde edilen bu gelir Cimbom'da yönetimi bir hayli memnun etti. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 10:16
Galatasaray'a dev piyango! Dursun Özbek'in keyfi yerine geldi

Süper Lig'de önüne geleni deviren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise istediği başlangıcı yapamadı. Almanya'da Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybeden sarı-kırmızılılar büyük bir üzüntü yaşarken, UEFA'dan gelen haber ufak da olsa bir teselli yarattı.

Galatasaray'a dev piyango! Dursun Özbek'in keyfi yerine geldi

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 36 takıma ödemelerini yaptı. Sarı kırmızılıların payına düşen 23 milyon euro kulübe yatırıldı.

Galatasaray'a dev piyango! Dursun Özbek'in keyfi yerine geldi

Bu sezon Avrupa'dan minimum 30 milyon euro, sergileyeceği başarılı performansa göre ise çok daha fazlasını kazanma ihtimali olan G.Saray, kasasına yatan para ile borçları ödeyecek.

Galatasaray'a dev piyango! Dursun Özbek'in keyfi yerine geldi

Böylece 30 Eylül'e kadar yollaması gereken borçsuzluk kağıdında sorun yaşamayacak. Bu para ile kısa vadeli borçlar, futbolcuların aylık ödemeleri ile geçtiğimiz sezonun piyonluk primleri de yatırılacak.

