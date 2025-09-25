Galatasaray'a dev piyango! Dursun Özbek'in keyfi yerine geldi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Süper Lig'de önüne geleni deviren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise istediği başlangıcı yapamadı. Almanya'da Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybeden sarı-kırmızılılar büyük bir üzüntü yaşarken, UEFA'dan gelen haber ufak da olsa bir teselli yarattı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 36 takıma ödemelerini yaptı. Sarı kırmızılıların payına düşen 23 milyon euro kulübe yatırıldı.