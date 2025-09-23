Spor yazarları Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

Yasin Kol ilk defa RAMS Park'ta düdük çaldığı maçta pozisyona 7 metre mesafede önü açık Torreira'nın Muleka'ya kontrolsüz hareketini net görüyor ama önce sadece faul veriyor. Aaa 20 saniye sonra bir yerlerden vahiy(!) geliyor çat sarı çıkarıyor. 37 metre yanda önü kapalı olmasına rağmen sözüm ona basmayı görüp hakemi "sarı" diye uyaran hakem işleri koordinatörü 1 numaralı yardımcı Bora Özkara'ya lazer yardımı dolayısıyla "okey" işareti yapıyor. Biz de yedik!

Akıllara hemen acaba 27 kilometre ötede Riva'da VAR çok mu çalışıyor sorusu geliyor? Yandan, uzaktan yardım gelmeyince Sallai ve Barış'a rakiplerin yüzüne yaptığı ellerin ve kolların illegal kullanımından dolayı gösteremediği net sarı kartlar var.

Konyaspor'un penaltı beklediği Torreira'nın karnından seken top, sol kola geliyor penaltı olmaz. Zaten topta görüntüye göre dışarıdan çevriliyor.