Spor yazarları Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

Torreira'yı ayakta alkışlıyorum. Uruguaylı yıldız, Konyaspor maçında G.Saray'ı adeta tek başına taşıdı. İkili mücadeleleri kazandığı gibi sürekli hücuma çıkıp destek verdi, mükemmel futbolunu jenerik olacak bir golle süsledi. G.Saray, Torreira'ya sahip olduğu için çok şanslı. Böylesine bir profesyonel kolay kolay sahalara gelmiyor. Leroy Sane bir dünya yıldızı ama Torreira'ya bakıp biraz daha kendini oyuna vermeli ve G.Saray'a destek olmalı. Çünkü Sane, transfer edilirken G.Saray'a ciddi bir hücum gücü kazandırılacağı düşünülmüştü, uçup kaçan Sane'yi henüz göremedik. Okan hoca, Alman yıldızla görüşüp sorununun ne olduğunu öğrenmeli ve çözmeli.
G,Saray 6'da 6 yaparak kazanma alışkanlığını Süper Lig'de sürdürüyor. Gecenin yıldızlarından bir tanesi de Yunus oldu. Büyük yetenek Barış'ın hazırladığı ilk golde golü atmadan evvel çok soğuk kanlı davranıp rakibine çalımı attı, İcardi'nin golünde ise kaptanına verdiği topuk pası akıl doluydu. G.Saraylı oyuncular, bir dünya yıldızı olan İlkay'ı daha çok anlamaya çalışsınlar. İlkay, gelişigüzel pas atmayan, aklını ayaklarıyla birleştirip oynayan bir oyuncu. İcardi'nin golü öncesi geriden attığı tek topun şiddeti mükemmeldi.
Barış'ın dönüşü, G.Saray'a hem mücadele gücü getirdi hem de enerjisini yükseltti. Okan hocanın Singo'yu sağ beke çekip Davinson Sanchez, Abdülkerim ikilisine geçmesi, akıllı bir hamleydi. Singo, hızlı, çabuk ve kuvvetli bir oyuncu. Savunmada Abdülkerim ile mükemmel anlaştılar.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
ZEKİ UZUNDURUKAN – GALATASARAY KENDİSİ İLE YARIŞIYOR!
Galatasaray, Osimhen'siz de zorlanmadan takır takır kazanmaya devam ediyor. Okan Buruk, ligimiz için öyle potansiyelli bir takım kurdu ki; Aslanlar yüzde 50 kapasite ile oynasalar bile rakiplerini darmadağın ediyor. Eintracht Frankfurt maçının kötü izlerini silmek için İngiliz devi Liverpool'u bekliyor Cimbom!
Diğer taraftan da ligi ne kadar önemsediğini dün bir kez daha belgelediler. Okan Buruk, Eintracht Frankfurt maçının 11'inde üç değişikliğe giderek Abdülkerim, Jakobs ve İcardi ile maça başladı. Davinson Sanchez'i Liverpool maçını düşünerek kenarda tuttu.
Osimhen ve Eren Elmalı ise sakat olduğu için 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Galatasaray; Rams Park'ın sarıkırmızılı bir çiçek bahçesini andıran muhteşem atmosferinde maça tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. Konyaspor, sarı kırmızılıların bu baskısına 23 dakika direnebildi. Galatasaray'ın ilk golüne Uğurcan Çakır'ın uzun pası, Barış Alper Yılmaz'ın topla hızlı tren gibi gidişi, Yunus Akgün'ün Messivari golü damga vurdu.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İlk yarının uzatma anlarında bu kez İcardi sahneye çıktı. Yine Uğurcan Çakır'ın uzun pasıyla gol geldi. Ama İcardi'nin golünde Yunus Akgün'ün jeneriklik pasını ayakta alkışlamak lazım. Galatasaray taraftarı da bunu yaptı zaten. Yunus Akgün, dünkü maçta 1 gol, 1 asistle galibiyetin mimarı oldu. Oynadığı futbolla futbolseverlerin gözlerinin pasını sildi.
Uğurcan Çakır, Galatasaray'a geldiğinden sonra ayaklarını iyi kullanma özelliğini keşfetti. Bunda Galatasaray kaleci antrenörünün de büyük payının olduğunu düşünüyorum. Uğurcan son maçlarda ayağı ile nokta atışı paslar veriyor. Hem de 50-60 metrelik paslar. Galatasaray'ın dünkü iki golü işte Uğurcan'ın bu şekildeki paslarıyla geldi. Galatasaray, Torreira'nın uzaktan attığı golle durumu 3-0'a getirdikten sonra Okan Buruk, silahlarını kenara aldı.
Silahlar kenara gelince, ister istemez Galatasaray'da bir güç kaybı oldu ve Konyaspor'un Umut Nayir ile golü geldi. Bu golde Tunahan'ın asisti görülmeye değerdi. Konyaspor attığı golden sonra Galatasaray kalesinde art arda pozisyonlar yakaladı. Ama Uğurcan Çakır etkili kurtarışlar yaparak takımını ayakta tuttu.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk yarışında çekiştiği Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı. Hem de ligin daha 6. haftası oynanıyorken... Galatasaray, bu sezon da kendi rekorlarını kırarak, yeni bir şampiyonluğa daha koşuyor! Kısacası kendisi ile yarışıyor Galatasaray!
MUSTAFA ÇULCU – ŞARK KÜLTÜRÜ!
Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yapan Galatasaray oyuna yürüyerek başladı. Koşan didinen çabalayan Yunus maçı kopardı. Öyleki hem kendi yerine hem Sane hem de İcardi'nin yerine oynuyor. Torreira tek başına çok çalıştı didindi ve çabasını golle süsledi. Konyaspor cesur oynadı.
Rakibi 5-4-1 ile karşıladı. Oyunu hiç çirkinleştirmedi. Gücü bu kadar vasat oynayan Galatasaray'ı son çeyrek hariç zorlayamadı. Rakiplerin vasat futbolu Galatasaray'ı, Şampiyonlar Ligi'ne hazırlayamıyor.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yasin Kol ilk defa RAMS Park'ta düdük çaldığı maçta pozisyona 7 metre mesafede önü açık Torreira'nın Muleka'ya kontrolsüz hareketini net görüyor ama önce sadece faul veriyor. Aaa 20 saniye sonra bir yerlerden vahiy(!) geliyor çat sarı çıkarıyor. 37 metre yanda önü kapalı olmasına rağmen sözüm ona basmayı görüp hakemi "sarı" diye uyaran hakem işleri koordinatörü 1 numaralı yardımcı Bora Özkara'ya lazer yardımı dolayısıyla "okey" işareti yapıyor. Biz de yedik!
Akıllara hemen acaba 27 kilometre ötede Riva'da VAR çok mu çalışıyor sorusu geliyor? Yandan, uzaktan yardım gelmeyince Sallai ve Barış'a rakiplerin yüzüne yaptığı ellerin ve kolların illegal kullanımından dolayı gösteremediği net sarı kartlar var. Konyaspor'un penaltı beklediği Torreira'nın karnından seken top, sol kola geliyor penaltı olmaz. Zaten topta görüntüye göre dışarıdan çevriliyor.
Sallai'nin 67'de Muleka'ya kontrolsüz faulü net sarı ama hakem kartı pas geçti. Muleka faullerle dayak yedi, lakin Yasin Kol önlem alamadı. Dayaktan bıkan Muleka bu kez hesabı kendi kesmeye çalıştı! Böylesine özel destek ve tasarıma gerek yok, boşuna uğraşmayın tabi ki hakemlik yapacak ancak Yasin Kol'dan rol model hakem olmaz. Olsa olsa şark kültürü bu kadar olur.