Ziraat Türkiye Kupası
Seriye bağladı

Seriye bağladı

Çaykur Rizespor ve Eyüpspor maçlarında golünü atan İcardi, dün Konya’yı da boş geçmedi. Tangocu, ligdeki gol sayısını 4’e çıkardı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 06:50
Seriye bağladı

ICARDI KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEYE ORTAK

Galatasaraylı taraftarların aşkı Mauro İcardi, gollerine devam ediyor... Geçen sezon Avrupa Ligi'ndeki Tottenham mücadelesinde sakatlanan ve sezonu kapatan Arjantinli yıldız, yaz aylarında sakatlığını atlatmış ve takıma katılmıştı. Sezonun açılışındaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, Fatih Karagümrük mücadelesiyle birlikte ise yeniden sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Aylar sonra formasına kavuşan Mauro İcardi'ye gol atması için 9 dakika yetmişti.

ÜST ÜSTE ÜÇ MAÇ ATTI

Bu sezonki ilk golünü Karagümrük karşısında bulan Mauro İcardi, 4-0'lık Kayserispor maçını boş geçti. Ancak İcardi bu... Gol atmadan olmazdı ve Çaykur Rizespor karşılaşmasında yine sahneye çıktı, golünü attı. Geçen haftaki Eyüpspor maçında gollerine devam eden İcardi, dün Konyaspor'u da boş geçmedi. Tangocu, ilk yarının uzatma anlarında Yunus'un muhteşem pasını şık bitirdi ve üst üste üçüncü maçında da golünü attı. Mauro, Süper Lig'deki gol saysını 4'e çıkarıp, F.Bahçeli Nesyri'yi yakaladı.

GOLDE BÜYÜK HATA

Dün ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor'un attığı gol öncesinde büyük bir hata yaptı. Umut Nayir'le eşleşen tecrübeli stoper, topa müdahale etmekte geç kalınca Umut, şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

GABRIEL SARA YİNE YEDEK

Frankfurt maçına yedek kulübesinde başlayan Gabriel Sara, dün RAMS Park'taki Konya mücadelesine de yedek kulübesinde başladı. Brezilyalı oyuncu, Okan Buruk tarafından 68'de Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.

