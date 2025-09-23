Hakim Ziyech PSV yolunda

CANLI SKOR ANA SAYFA
PSV Einhoven 21 yaşındaki oyuncusu Ruben van Bommel, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Hollanda ekibi, bonservisi elinde olan oyunculara yöneldi ve Hakim Ziyech ile ilgilenmeye başladı. Eindhovens Dagblad'a göre, Ziyech de PSV'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Daha önce Türkiye'de Galatasaray (Haziran 2023 - Ocak 2025) ve Hollanda'da Heerenveen, Twente ile Ajax formaları giyen Faslı futbolcu, Ocak 2025'te Al-Duhail'e transfer olmuş, Temmuz'da ise serbest kalmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 06:50
PSV Einhoven 21 yaşındaki oyuncusu Ruben van Bommel, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Hollanda ekibi, bonservisi elinde olan oyunculara yöneldi ve Hakim Ziyech ile ilgilenmeye başladı. Eindhovens Dagblad'a göre, Ziyech de PSV'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Daha önce Türkiye'de Galatasaray (Haziran 2023 - Ocak 2025) ve Hollanda'da Heerenveen, Twente ile Ajax formaları giyen Faslı futbolcu, Ocak 2025'te Al-Duhail'e transfer olmuş, Temmuz'da ise serbest kalmıştı.

