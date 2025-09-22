Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! "Liverpool maçında..."

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tümosan Konyaspor maçının ardından konuştu. Buruk, bir süredir sakatlığı sebebiyle sarı-kırmızılı formayı giyemeyen Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında konuştu.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Victor Osimhen'in bugün kontrolleri yapıldı. Dün yapılan antrenmanda yer aldı. Ufak ağrıları devam ediyor. Bunları tolere edip oynaması halinde bir sonraki maç takımla olacağını umut ediyoruz.

Alanya maçında kadroda olmasını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz."