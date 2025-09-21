CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk edeceği Tümosan Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığını atlatan Victor Osimhen takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 22:34 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 22:36
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, idmanın bir bölümünde takımla çalışırken sonrasında bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, ligin 6. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

