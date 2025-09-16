GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Frankfurt maçı öncesi Osimhen kararı! Yüzde 10...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'de 5'te 5 yaparak liderliğini sürdüren Galatasaray'da tüm gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Almanya deplasmanına çıkacak olan sarı kırmızılılarda Osimhen'in son durumu merak ediliyor. Sağlık heyetiyle görüşme yapan Okan Buruk, Nijeryalı oyuncu hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in perşembe günü Frankfurt maçında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

Takvim'de yer alan habere göre; Nijeryalı golcünün durumuyla alakalı teknik direktör Okan Buruk'un da sağlık heyetiyle bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Buruk'un, "Daha Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç var. Eğer Osimhen tam olarak iyileşmediyse bana söyleyin. Risk yüzde 10 bile olsa Osimhen'i oynatmayacağım" dediği öğrenildi.

26 yaşındaki yıldız golcünün durumu bu akşam yapılacak idmanın ardından belli olacak. Osimhen'in idmana çıkması durumunda forma giymesi bekleniyor. Ağrıları olması halinde ise maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

