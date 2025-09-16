GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Frankfurt maçı öncesi Osimhen kararı! Yüzde 10...

Trendyol Süper Lig'de 5'te 5 yaparak liderliğini sürdüren Galatasaray'da tüm gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Almanya deplasmanına çıkacak olan sarı kırmızılılarda Osimhen'in son durumu merak ediliyor. Sağlık heyetiyle görüşme yapan Okan Buruk, Nijeryalı oyuncu hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
26 yaşındaki yıldız golcünün durumu bu akşam yapılacak idmanın ardından belli olacak. Osimhen'in idmana çıkması durumunda forma giymesi bekleniyor. Ağrıları olması halinde ise maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.