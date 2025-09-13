CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi Metin Oktay kabri başında anıldı

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi Metin Oktay kabri başında anıldı

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 34. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 11:52
Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi Metin Oktay kabri başında anıldı

Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Genel Sekreter Eray Yazgan, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Metin Oktay'ın ailesi ile sevenleri katıldı.

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, Metin Oktay'ın Türk futbolu ve Galatasaray'ın sembolü olduğunu belirterek, "Metin Oktay, bir nesli Galatasaraylı yapan önemli bir futbolcumuz. Ben, çocukluğumda Metin Oktay'ı izleme fırsatı buldum. Beni Galatasaraylı yapan da kendisidir. Kendisi de büyük bir Galatasaraylı. Mekanı cennet olsun. Örnek bir futbolcuydu. Galatasaray'ın başkanı olarak herkesin Metin Oktay'ı örnek almasını istiyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli ailesine de sabır diliyorum. Galatasaray taraftarı, kendisini hep sevmiştir ve sevecektir. Metin Oktay, bizim kralımızdır." ifadelerini kullandı.

Özbek, yeni sezonun başladığını dile getirerek, "Ben, güzel ve futbol seyri yüksek bir sezon diliyorum. Bazı kısır tartışmaları bir tarafa bırakıp, futbolun güzelliklerini ortaya koymakta fayda var. Herkese buradan çağrı yapıyorum. Futbolu sahaya indirilelim, sahada oynayalım ve saha dışında da dost olalım. Umarım bu çağrı yerini bulur. Türk futbolu için başarı dolu bir sezon diliyorum. Avrupa'da oynayan kulüplerimize de başarılar diliyorum. Bu konu ülke futbolu için önemli." diye konuştu.

