GALATASARAY HABERLERİ - Eyüpspor maçında forvette kim oynayacak? 3 aday var

Milli aranın ardından yoğun maç trafiğine girecek olan Galatasaray'da gözler ilk olarak ligde oynanacak Eyüpspor maçına çevrildi. Milli maçta sakatlanan ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edilen Victor Osimhen'in yerine forvet hattına kimin oynayacağı merak konusu oldu. Okan Buruk'un en ileri uçta oynatmak için 3 adayı var işte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 09:28
Milli maçta sol ayak bileğine darbe alan, kaval kemiğinde morluk oluşan Victor Osimhen soluğu hastanede aldı. MR'ı çekilen Nijeryalı yıldız, cumartesi günü oynanacak Eyüpspor'a karşı kesin forma giyemeyecek.

Sabah'ta yer alan habere göre; tecrübeli golcünün yerine teknik direktör Okan Buruk'un forvette üç adayı var: Mauro İcardi, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai.

Arjantinli oyuncuyu yüzde yüz hazır hale gelene kadar 11'de başlatmayı düşünmeyen deneyimli çalıştırıcının ilk tercihi Barış Alper Yılmaz. Milli oyuncu, forvet oynadığı Gaziantep ve Karagümrük maçlarında 3 gol, 1 asiste imzasını koymuştu.

BARIŞ'TAN ÖZÜR AÇIKLAMASI
Neom'la yaşanan transfer krizi sonrası idmanlara çıkmayan ve son günlerde takımla çalışan Barış Alper Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşım yaptı: "G.Saray'dan kişisel menfaatlerim doğrultusunda ayrılmak istediğim veya antrenmanı ayaklarımı uzatarak izlediğim iddiaları gerçek dışıdır. Bu iftiraları şiddetle kınıyorum. Yaşanan süreç nedeniyle kendimi iyi hissetmemem ve takımımıza zarar vermemek için hocamız Okan Buruk'un bilgisi dahilinde antrenmanlara katılmadım. İstemsizce gündemi meşgul ettiğim için özür diler, Barış Alper'in tüm hırs ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm." ifadelerini kullandı.

Ancak aklı transferde kalan ve son iki maçın kadrosuna alınmayan Barış Alper antrenmanlarda isteksiz gözükürse, teknik heyet ileri uçta Sallai seçeneğini değerlendirecek.

Süper Lig'de 4 maçın tamamında ilk 11'de görev alan 28 yaşındaki Macar futbolcu 2 asist yaptı.

