GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz için karar çıktı! İkas Eyüpspor maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da NEOM'dan aldığı teklif sonrası takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz, teklifin reddedilmesi sonrası antrenmanlara çıkmayarak yönetimin aldığı karara tepki göstermişti. Sarı-kırmızılılar, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında kadroya alınmayan yıldız futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da son haftaların tartışılan ismi Barış Alper Yılmaz'a Milli Takım da yaramadı. Gürcistan deplasmanında oyuna girer girmez kırmızı kart gören Barış Alper, kritik İspanya maçında cezalı duruma düştü.
Transferi yüzünden kafası karışan yıldız oyuncu, 3 gol-1 asistle formda başladığı sezonda hızla düşüşe geçti.
Başkan Dursun Özbek'ten teknik direktör Okan Buruk'a, takım arkadaşlarından taraftarına kadar Galatasaray camiası Barış Alper'i ayağa kaldırmak için düğmeye bastı.
İlk hamle ultrAslan'dan gelirken, tribün liderleri, Barış'a sahip çıkacaklarının mesajını verdi.
30-40 MİLYON TL'LİK BONUS ZAMMI YOLDA
Sabah'ın haberine göre yönetim, NEOM'a satmaya yanaşmadığı milli oyuncunun maaşına iyileştirme düşünüyor. 100 milyon TL garanti ücrete sahip Barış Alper'in sözleşmesine 30-40 milyon TL seviyesinde performans bonusu koyulacak.
Okan Buruk da en başından beri takımda kalmasını istediği oyuncusunu Şampiyonlar Ligi'ne hazırlayacak.
