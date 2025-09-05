Ligde çift Avrupa'da tek

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle Mauro Icardi'den faydalanamayan sarı-kırmızılılar şimdi ileride önemli bir rotasyona sahip olacak. Icardi'nin yanına Victor Osimhen'i tapusuyla birlikte çeken sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'u tatlı bir heyecan sardı. Henüz sakatlığın etkilerinden tam olarak kurtulamayan Icardi, maçların ikinci yarılarında oyuna dahil olarak maç eksiğini kapatıyor. Bir süre daha riske edilmeyecek olan Arjantinli, tam olarak iyileşmesinin ardından formasını geri alacak. Ancak Icardi'nin en az 1 aylık süreye ihtiyacı olacak.

UZUN MARATONDA ROTASYONA GİDECEK

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'deki takımlarla arasında büyük bir güç farkı olduğu için maçlara çift forvet çıkmayı planlıyor. Özellikle de RAMS Park'ta oynanacak maçlarda Osimhen ve Icardi'yi birlikte kullanacak olan sarı-kırmızılılar, Avrupa maçlarında ise orta alanı kalabalık tutacak. Victor Osimhen'i forvette tek düşünen başarılı çalıştırıcı, maçların gidişatına göre Icardi'yi de değerlendirecek. Ayrıca bazı maçlara futbolcuların yorgunluk durumuna göre tek forvet de çıkmayı düşünen Buruk, Barış Alper'in takımda kalmasını rotasyon açısından önemli buluyor.