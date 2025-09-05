CANLI SKOR ANA SAYFA
GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz için yeni iddia! Krizin asıl sebebi...

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz için yeni iddia! Krizin asıl sebebi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, NEOM'dan gelen tekliflerin reddedilmesi nedeniyle antrenmanlara çıkmama kararı almıştı. İki maçtır kadroda yer almayan 25 yaşındaki futbolcuyla yaşanan krizin sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 13:48
GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz için yeni iddia! Krizin asıl sebebi...

Galatasaray'da yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz için yeni iddia! Krizin asıl sebebi...

Milli futbolcu, Suudi Arabistan ekibi NEOM ile anlaşma sağlamış ancak sarı-kırmızılıların gelen teklifi kabul etmemişti.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz için yeni iddia! Krizin asıl sebebi...

Barış Alper ise bu kararın ardından takımla antrenmanlara çıkmama kararı almıştı.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz için yeni iddia! Krizin asıl sebebi...

25 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılıların oynadığı Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda yer almamıştı.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz için yeni iddia! Krizin asıl sebebi...

Galatasaray'da geleceği bir türlü netleşmeyen Barış Alper Yılmaz için önümüzdeki hafta bir görüşme gerçekleştirilecek.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz için yeni iddia! Krizin asıl sebebi...

Suudi Arabistan ekibi NEOM'un toplam 50 milyon avroluk teklifine 'hayır' diyen sarı kırmızılılar yıldız oyuncunun ücretine zam yapacak.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz için yeni iddia! Krizin asıl sebebi...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, geçen sezon 80 milyon lira, bu sezon ise 100 milyon lira alan Barış'a dünyanın birçok kulübünden büyük ilgi olmasına rağmen yönetimin bir yıldır ciddi bir iyileştirme yapmadığı ve krizin bu yüzden ortaya çıktığı belirtildi.

G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
Millilerin galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı!
