GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz için yeni iddia! Krizin asıl sebebi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, NEOM'dan gelen tekliflerin reddedilmesi nedeniyle antrenmanlara çıkmama kararı almıştı. İki maçtır kadroda yer almayan 25 yaşındaki futbolcuyla yaşanan krizin sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, geçen sezon 80 milyon lira, bu sezon ise 100 milyon lira alan Barış'a dünyanın birçok kulübünden büyük ilgi olmasına rağmen yönetimin bir yıldır ciddi bir iyileştirme yapmadığı ve krizin bu yüzden ortaya çıktığı belirtildi.