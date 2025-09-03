Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu şoku! Transferi...

Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu da renklerine bağlamak için girişimde bulundu. Ancak Inter'den milli yıldıza onay çıkmadı. Avrupa'da transfer dönemi sona ererken, Milano temsilcisinin başkanı Giuseppe Moratta, Hakan'ın yerini dolduramayacakları için satıştan vazgeçti. Giuseppe Marotta ayrıca "Transfer piyasasında başka bir şey olmayacak. Güçlü takımlar gibi biz de omurgamızı sağlamlaştırdık" diyerek oyuncu satmayacaklarını net bir dille açıkladı. Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu dile getiren Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istiyordu. 31 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.