CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu şoku! Transferi...

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu şoku! Transferi...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak milli yıldızdan Cimbom'u üzen haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu şoku! Transferi...

Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu da renklerine bağlamak için girişimde bulundu.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu şoku! Transferi...

Ancak Inter'den milli yıldıza onay çıkmadı. Avrupa'da transfer dönemi sona ererken, Milano temsilcisinin başkanı Giuseppe Moratta, Hakan'ın yerini dolduramayacakları için satıştan vazgeçti.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu şoku! Transferi...

Giuseppe Marotta ayrıca "Transfer piyasasında başka bir şey olmayacak. Güçlü takımlar gibi biz de omurgamızı sağlamlaştırdık" diyerek oyuncu satmayacaklarını net bir dille açıkladı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu şoku! Transferi...

Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu dile getiren Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istiyordu. 31 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası!
G.Saray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha
DİĞER
“Yağmur altında aşk” Gözleri KaraDeniz’den romantik anlar
CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"
F.Bahçe'den transferde bir bomba daha!
F.Bahçe'den Lookman'a dev teklif! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay sağlık kontrolünden geçti İlkay sağlık kontrolünden geçti 00:59
İlkay sağlık kontrolünden geçti İlkay sağlık kontrolünden geçti 00:58
F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! 00:32
F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! 00:31
G.Saray İlkay'ı resmen açıkladı! G.Saray İlkay'ı resmen açıkladı! 00:25
İlkay Gündoğan İstanbul’da! İlkay Gündoğan İstanbul’da! 00:25
Daha Eski
F.Bahçe'den Lookman'a dev teklif! G.Saray... F.Bahçe'den Lookman'a dev teklif! G.Saray... 00:25
F.Bahçe Ederson'u açıkladı! F.Bahçe Ederson'u açıkladı! 00:25
Beşiktaş yıldız ismi resmen açıkladı! Beşiktaş yıldız ismi resmen açıkladı! 00:25
G.Saray'da 4 ayrılık birden! G.Saray'da 4 ayrılık birden! 00:25
F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 00:25
Kerem'e ağır sözler! "Hem cahil hem de..." Kerem'e ağır sözler! "Hem cahil hem de..." 00:25