Aslan'ın 1 numarası

Kupalarla dolu Fernando Muslera döneminin sona ermesinin ardından uzun süredir kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi, dev operasyonla Uğurcan Çakır'ı renklerine kattı. Cim Bom'un kalesi artık A Milli Takım'ın başarılı eldivenine emanet. Uğurcan Çakır, Victor Osimhen'den sonra sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en pahalı ikinci transferi oldu. Galatasaray 29 yaşındaki eldiven ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

110 MİLYON TL

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu için net 27 milyon 500 bin euro ücret ile KDV ödeneceği belirtildi. Uğurcan'a ise bu sezon 110 milyon, 2026-2027'de 120, 2027- 2028'de 130, 2028-2029'da 140 ve 2029-2030'da 150 milyon lira garanti ücret ödeneceği aktarıldı. Öte yandan Trabzonspor, kendilerine 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere KDV dahil toplam 36 milyon euro ödeme yapılacağını duyurmuştu.

En pahalı 9. kaleci

Uğurcan dünyada en fazla bonservis bedeli ödenen 9. kaleci oldu. En yüksek bonservis bedeli Arrizabalaga'ya ait. Chelsea'nin kasasından bu transfer için 80 milyon euro çıkmıştı.

Muslera övgü yağdırmıştı

Galatasaray'ın efsane kalecisi Muslera, meslektaşı Uğurcan Çakır için övgü dolu sözler sarf etmişti. Uruguaylı eldiven, "Uğurcan'ın müthiş bir insan olduğunu düşünüyorum. Hem saha dışında hem saha içinde bunu gösteriyor. Sakatlık zamanında, kaval kemiğimi kırdıktan sonra bana ilk mesaj atıp ilgilenenlerden biri olmuştu. Çok iyi bir tekniği ve fiziği var. Çok sıkı çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

31

Trabzon'da 301 maçta forma giyen Uğurcan 93 karşılaşmada gol yemedi. Yıldız oyuncu 31 kez milli takım kalesini korudu..

Kalede yerli dönemi

Uğurcan'ın transferi sonrası kalede 'Türk dönemi' başladı. Sarı-kırmızılı takımın kalesini 14 yıl boyunca Uruguaylı eldiven Fernando Muslera korudu. Cimbom'un kalesi artık Uğurcan Çakır, Günay Güvenç ve Jankat Yılmaz'a emanet.

İmzayı attı, kampa döndü

Kaleci Uğurcan Çakır kendisini Galatasaray'a bağlayan 5 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra A Milli Takım kampına döndü. Transfer tanıtımı ve videonun A Milli Futbol Takımı'nın oynayacağı müsabakaların sonrasına kaldığı öğrenildi.