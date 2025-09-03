Almanya kadrosuna alınmayan Leroy Sane’den flaş açıklama: İşler gerçekten başlıyor!

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Sane'nin listeye alınmamasını değerlendirirken, "Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta gol attı ve asist yaptı ancak toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucizeler beklemiyorum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya'da oynamıyor, bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer bunları gösterirse, hâlâ bizim için bir aday" sözlerini sarf etmişti.

SANE'DEN YANIT: "RİTİM BULACAĞIM"

Nagelsmann'ın açıklamalarına yanıt veren 29 yaşındaki Alman futbolcu, Bild'e konuştu. Sane, milli takım arasından sonra yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, "Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca ivme kazanmak ve ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli yıldız, özellikle Şampiyonlar Ligi fikstürünün başlamasıyla performansını yukarı çekeceğini vurgularken, teknik direktörüyle ilişkisinin iyi olduğunu da dile getirdi:

"Julian Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi. Her şeyden önce çok açık ve dürüsttü; onda en çok değer verdiğim şey bu. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum."