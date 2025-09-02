CANLI SKOR ANA SAYFA
Restes çıkarması

Restes çıkarması

Transfer çalımalarını sürdüren G.Saray, Fransız ekibi Toulouse forması giyen Guillaume Restes ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Fransız basınında çıkan haberlere göre sarıkırmızılılar, 20 yaşındaki kaleci için önemli bir bonservisi gözden çıkardı. Restes genç yaşında 5 kez Fransa MilliTakım forması giydi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 06:50
Restes çıkarması
Transfer çalımalarını sürdüren G.Saray, Fransız ekibi Toulouse forması giyen Guillaume Restes ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Fransız basınında çıkan haberlere göre sarıkırmızılılar, 20 yaşındaki kaleci için önemli bir bonservisi gözden çıkardı. Restes genç yaşında 5 kez Fransa MilliTakım forması giydi.
