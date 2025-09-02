Restes çıkarması

Transfer çalımalarını sürdüren G.Saray, Fransız ekibi Toulouse forması giyen Guillaume Restes ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Fransız basınında çıkan haberlere göre sarıkırmızılılar, 20 yaşındaki kaleci için önemli bir bonservisi gözden çıkardı. Restes genç yaşında 5 kez Fransa MilliTakım forması giydi.
