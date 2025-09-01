CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ibre Emiliano Martinez'e döndü!

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ibre Emiliano Martinez'e döndü!

Kaleci transferinde sıcak saatler geçiren Galatasaray'da gündeme Emiliano Martinez bombası düştü. İtalyan gazeteci, sarı kırmızılıların yıldız eldiven için harekete geçtiğini duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 14:49
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ibre Emiliano Martinez'e döndü!

Galatasaray'da transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ibre Emiliano Martinez'e döndü!

Cimbom'da en merak edilen konulardan biri de kaleye hangi ismin transfer edileceğiydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ibre Emiliano Martinez'e döndü!

Bu konuya dair yeni bir gelişme yaşandı. Konuya dair haberi ise Fabrizio Romano duyurdu.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ibre Emiliano Martinez'e döndü!

G.SARAY'DAN MARTINEZ BOMBASI!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ibre Emiliano Martinez'e döndü!

Aston Villa'nın, Arjantinli kaleci için son saatlerde Galatasaray ile görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

Estonya-Türkiye | CANLI İZLE
Reklam
DİĞER
Şımarttıkları İsrail onları da yutacak! İçlerinde biraz vicdan kırıntısı kalmışsa...
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif!
Zaniolo'nun ayrılığında olumsuz gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oosterwolde için transfer baskısı! Oosterwolde için transfer baskısı! 14:08
Bissouma'dan G.Saray'a kötü haber! Bissouma'dan G.Saray'a kötü haber! 13:54
Ümi Milli Takımı aday kadrosunda değişiklik! Ümi Milli Takımı aday kadrosunda değişiklik! 13:47
Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi 2 ay sürdü! Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi 2 ay sürdü! 13:21
Beşiktaş ayrılığı TFF'ye bildirdi! Beşiktaş ayrılığı TFF'ye bildirdi! 13:15
Vaclav Cerny Beşiktaş’ta! Vaclav Cerny Beşiktaş’ta! 13:01
Daha Eski
Edon Zhegrova Juventus’ta Edon Zhegrova Juventus’ta 12:25
Beşiktaş’ın Sancho hayaline engel! Beşiktaş’ın Sancho hayaline engel! 12:16
Ziraat Türkiye Kupası başlıyor Ziraat Türkiye Kupası başlıyor 11:53
Hatayspor ayrılığı açıkladı! Hatayspor ayrılığı açıkladı! 11:39
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! 11:35
Çakar'dan Mou'ya olay sözler! Çakar'dan Mou'ya olay sözler! 11:27