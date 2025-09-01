TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ibre Emiliano Martinez'e döndü!

Galatasaray'da transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da en merak edilen konulardan biri de kaleye hangi ismin transfer edileceğiydi. Bu konuya dair yeni bir gelişme yaşandı. Konuya dair haberi ise Fabrizio Romano duyurdu. G.SARAY'DAN MARTINEZ BOMBASI! Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez için devreye girdi. Aston Villa'nın, Arjantinli kaleci için son saatlerde Galatasaray ile görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.