Galatasaray'dan Carlos Cuesta için ayrılık açıklaması!

Galatasaray'dan Carlos Cuesta için ayrılık açıklaması!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Carlos Cuesta'nın yeni takımı resmen belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 00:08 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 00:44
Galatasaray'dan Carlos Cuesta için ayrılık açıklaması!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Carlos Cuesta'nın yeni takımı resmen belli oldu.

Kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2.250.000 Euro olacaktır.

Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir.

Vasco Da Gama'nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde şirketimize satın alma bedeli olarak 5.750.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

