Galatasaray'a Lookman transferinde dev rakipler! Dikkat çeken Barış Alper Yılmaz detayı

Galatasaray'a Lookman transferinde dev rakipler! Dikkat çeken Barış Alper Yılmaz detayı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine saatler kala, Atalanta'nın yıldız futbolcusu Ademola Lookman için dev kulüplerle transfer yarışında olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Galatasaray'a Lookman transferinde dev rakipler! Dikkat çeken Barış Alper Yılmaz detayı

Sezonun en büyük transfer bombalarından birisini Osimhen ile patlatan sarı-kırmızılılar, bir büyük yıldızın daha peşinde. Atalanta'dan ayrılması beklenen Lookman için Galatasaray devreye girdi.

Galatasaray'a Lookman transferinde dev rakipler! Dikkat çeken Barış Alper Yılmaz detayı

Sky Sports DE'nin haberine göre Nijeryalı oyuncuya Bayern, Tottenham ve Galatasaray talip oldu. Piyasa değeri 60 milyon euro olan Lookman için Galatasaray'ın Barış ile yollarını ayırması gerekiyor.

Galatasaray'a Lookman transferinde dev rakipler! Dikkat çeken Barış Alper Yılmaz detayı

Bayern ve Tottenham bugün sona erecek transfer dönemi sona erene kadar Lookman'ı bitiremezse en büyük aday olarak Galatasaray kalacak. Osimhen'in milli takımdan da arkadaşı olan 27 yaşındaki futbolcu forvet arkasında ve iki kanatta da forma giyebiliyor.

