Galatasaray'a Lookman transferinde dev rakipler! Dikkat çeken Barış Alper Yılmaz detayı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sky Sports DE'nin haberine göre Nijeryalı oyuncuya Bayern, Tottenham ve Galatasaray talip oldu. Piyasa değeri 60 milyon euro olan Lookman için Galatasaray'ın Barış ile yollarını ayırması gerekiyor.
Bayern ve Tottenham bugün sona erecek transfer dönemi sona erene kadar Lookman'ı bitiremezse en büyük aday olarak Galatasaray kalacak. Osimhen'in milli takımdan da arkadaşı olan 27 yaşındaki futbolcu forvet arkasında ve iki kanatta da forma giyebiliyor.
DİĞER