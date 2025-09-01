Barış Alper kararlı

Galatasaray'da Barış Alper konusundaki belirsizlik devam ediyor. Aslında G.Saray yönetimi ve Barış Alper'in kararı belli ancak iki taraf da farklı düşüncelere sahip. Bu nedenle de iki taraf bir türlü orta yolu bulamıyor. Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin daha önce yaptığı teklifi reddeden sarı-kırmızılılar, yeni bir öneri daha aldı. Ekol'ün haberine göre NEOM bu kez 40 milyon euro önerdi. Suudi ekibi, G.Saray yönetimini ikna edebilmek için Keçiörengücü kulübüne satıştan ödenecek yüzde 20'lik payı da ödemeyi taahhüt etti. Sonraki satıştan yüzde 10 gibi bir pay da öneren NEOM, satış önceliğini de G.Saray'a verecek. Sarı-kırmızılılar bu teklife de sıcak bakmazken, Barış kendisine yapılan 10 milyon euro senelik ücretten dolayı ayrılıktan yana. Suudi Arabistan'da transfer dönemi 11 Eylül'de sona erecek. Bu tarihe kadar tarafların anlaşma ihtimali bulunuyor. Ancak G.Saray Barış'ı göndermeyi kabul etse bile, Napoli'nin Osimhen transferinde koydurduğu maddeyi uygulayacak. Barış giderse en az 3 sene Türkiye'de başka bir kulübe satılamayacak.

Barış Alper'in satılması halinde yönetimin en az iki transfer yapması bekleniyor. Milli yıldız kalırsa, Zaniolo, Udinese'ye gönderilecek ve kanat rotasyonu mevcut haliyle devam edecek.