Haberler Galatasaray Galatasaray'da Altay Bayındır çılgınlığı! Kaleci transferinde...

Galatasaray'da Altay Bayındır çılgınlığı! Kaleci transferinde...

Galatasaray'da kaleci transferi sabırsızlıkla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların milli yıldızımız Altay Bayındır için devreye girdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 15:41
Galatasaray'da Altay Bayındır çılgınlığı! Kaleci transferinde...

Son zamanlarda çıkan haberlere göre Galatasaray, özellikle genç kaleci Jean Lammens konusunda ciddi. Ancak Manchester United'ın da Lammens'i istediği ve alternatif olarak Aston Villa'dan Emiliano Martinez'i listesine eklediği aktarıldı. Manchester United'ın bu iki isimden birine imza attırması bekleniyor.

Galatasaray'da Altay Bayındır çılgınlığı! Kaleci transferinde...

Galatasaray cephesinde ise Manchester United'ın Lammens transferinde devreye girmesinden sonra farklı senaryolar masada. BBC'nin haberine göre Lammens'in Manchester United'a transfer olması halinde sarı-kırmızılılar, Kırmızı Şeytanlar'dan eski Fenerbahçeli milli kaleci Altay Bayındır veya Kamerunlu eldiven Andre Onana'ya yönelebilir. Bu isimler arasında yapılacak tercihin, United'ın hamlesine göre şekilleneceği belirtiliyor.

Galatasaray'da Altay Bayındır çılgınlığı! Kaleci transferinde...

Sarı-kırmızlılar özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasından sonra yabancı kalecilerden sonuç alamadıkları takdirde eski Fenerbahçeli Altay Bayındır'ı kadrosuna katarak bu transferde rakibine yanıt vermek istiyor.

Galatasaray'da Altay Bayındır çılgınlığı! Kaleci transferinde...

Cimbom'un transfer döneminin başından beri ilgilendiği Ederson konusunda yalnızca Galatasaray değil, Fenerbahçe de devrede. Sarı-lacivertlilerin, City ile temaslarını sürdürdüğü ve transferi bitirmek için çaba gösterdiği ifade ediliyor. Ederson'un geleceği konusunda her iki kulübün de ciddi girişimleri devam ediyor.

Galatasaray'da Altay Bayındır çılgınlığı! Kaleci transferinde...

Tüm bu gelişmelerin transfer piyasasında domino etkisi yaratması bekleniyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Manchester United ve Manchester City'nin aynı anda kaleci transferi için hareket etmesi, Avrupa'da büyük bir transfer zincirinin başlamasına yol açabilir.

Galatasaray'da Altay Bayındır çılgınlığı! Kaleci transferinde...

