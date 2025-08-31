CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Donnarumma ısrarı

Donnarumma ısrarı

Galatasaray PSG’den ayrılma kararı veren İtalyan kaleci Donnarumma için teklifte bulundu. Sarı-kırmızılılar bonservisi bedeli ödemeyip sonraki satıştan pay teklif etti. City de oyuncuyla temasta

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Donnarumma ısrarı

Singo ile savunmayı sağlama alan sarı-kırmızılılar şimdi gözünü kaleci transferine çevirmiş durumda. M.City'nin Brezilyalı eldiveni Ederson ile her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinin onayına takıldı. City yeni bir kaleciyle anlaşma sağlayamadığı için Ederson'un ayrılığına şimdilik 'olur' vermedi. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar müthiş bir plan üzerinde durdu. Cimbom, dünyaca ünlü kaleci Donnarumma için harika bir yola başvuruyor.

CİTY BİR TEKLİF DAHA YAPTI

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre G.Saray, PSG'den ayrılacağı açıklanan ve 1 senelik sözleşmesi kalan Donnarumma için bonservis bedeli ödemeden transferi gerçekleştirmeye çalışıyor. Fransız ekibine sonraki satıştan ciddi pay öneren sarı-kırmızılılar, harcama limitini aşmamış olacak. Ancak Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz ekibi Manchester City, 30 milyon euro'luk bir teklif daha yaptı. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor. İtalyan oyuncunun da ilk tercihi İngiliz ekibi.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Kaleci transferini Şampiyonlar Ligi aday kadrosuna yetiştirmek isteyen çok sayıda isimle görüşen sarıkırmızılılar, Belçika ekibi Antwerp'in 1 numarası Lammens için görüşmelerini sürdürüyor. Sarıkırmızılılar yükseltilmiş yeni bir teklifle kapıyı çalarken taraflar anlaşmaya yaklaştı.

Buruk'tan kaleci transferi hakkında flaş açıklama
F.Bahçe'den Ederson hamlesi!
DİĞER
Şımarttıkları İsrail onları da yutacak! İçlerinde biraz vicdan kırıntısı kalmışsa...
Başkan Erdoğan Çin'de! Tarihi zirvede önemli işbirlikleri masada
G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Mourinho'dan ilk açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 31 Ağustos 2025 Bugünkü maçlar 31 Ağustos 2025 07:35
Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı 01:42
G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! 01:42
G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! 01:41
Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı 01:38
Buruk'tan kaleci transferi hakkında flaş açıklama Buruk'tan kaleci transferi hakkında flaş açıklama 01:23
Daha Eski
Aslan milli araya kayıpsız gitti! Aslan milli araya kayıpsız gitti! 01:23
G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi! G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi! 01:23
12 Dev Adam Portekiz'i farklı geçti! 12 Dev Adam Portekiz'i farklı geçti! 01:23
Ç. Rizespor'un 2 golüne ofsayt engeli! Ç. Rizespor'un 2 golüne ofsayt engeli! 01:23
F.Bahçe'den Ederson hamlesi! F.Bahçe'den Ederson hamlesi! 01:23
Arda Güler yine sahneye çıktı! Arda Güler yine sahneye çıktı! 01:23