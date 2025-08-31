Donnarumma ısrarı

Singo ile savunmayı sağlama alan sarı-kırmızılılar şimdi gözünü kaleci transferine çevirmiş durumda. M.City'nin Brezilyalı eldiveni Ederson ile her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinin onayına takıldı. City yeni bir kaleciyle anlaşma sağlayamadığı için Ederson'un ayrılığına şimdilik 'olur' vermedi. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar müthiş bir plan üzerinde durdu. Cimbom, dünyaca ünlü kaleci Donnarumma için harika bir yola başvuruyor.

CİTY BİR TEKLİF DAHA YAPTI

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre G.Saray, PSG'den ayrılacağı açıklanan ve 1 senelik sözleşmesi kalan Donnarumma için bonservis bedeli ödemeden transferi gerçekleştirmeye çalışıyor. Fransız ekibine sonraki satıştan ciddi pay öneren sarı-kırmızılılar, harcama limitini aşmamış olacak. Ancak Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz ekibi Manchester City, 30 milyon euro'luk bir teklif daha yaptı. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor. İtalyan oyuncunun da ilk tercihi İngiliz ekibi.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Kaleci transferini Şampiyonlar Ligi aday kadrosuna yetiştirmek isteyen çok sayıda isimle görüşen sarıkırmızılılar, Belçika ekibi Antwerp'in 1 numarası Lammens için görüşmelerini sürdürüyor. Sarıkırmızılılar yükseltilmiş yeni bir teklifle kapıyı çalarken taraflar anlaşmaya yaklaştı.