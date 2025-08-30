Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Aslan milli araya kayıpsız gitti!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 20. dakikada Davinson Sanchez, 65. dakikada Victor Osimhen ve 90. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 73. dakikada Dal Varesanovic'ten geldi.

Ligde 4'te 4 yapan sarı-kırmızılılar puanını 12'ye çıkarırken, 1 maçı eksik Çaykur Rizespor 1 puanda kaldı.

KAAN AYHAN'A PLAKET VERİLDİ

Karşılaşması öncesi milli oyuncu Kaan Ayhan ödüllendirildi. Sarı-kırmızılı formayla 100 maçı geride bırakan 30 yaşındaki savunmacıya, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk plaket ve kendisine özel hazırlanan forma takdim etti.

DAVINSON SANCHEZ 4 BİNİNCİ GOLÜ ATTI

Galatasaray'da 29 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, Çaykur Rizespor karşılaşmasının 20'nci dakikasında kafayla fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig tarihindeki 4 bininci golünü kaydetti. Öte yandan Sanchez, sarı-kırmızılı formayla da toplamda 9'uncu golünü atmış oldu.

WILFRIED SINGO PARÇALIYI GİYDİ

Sarı-kırmızılı ekibin Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, ilk kez forma giydi. Çaykur Rizespor karşılaşmasına yedek soyunan 24 yaşındaki savunmacı, mücadelenin 90'ıncı dakikasında Victor Osimhen'in yerine oyuna girerek ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıkmış oldu.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Galatasaray - Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Tüm tribünler ellerinde Türk bayrakları sallayarak Onuncu Yıl Marşı'nı söyledi. Sarı-kırmızılı futbolcular ise maç öncesi ısınmaya bugüne özel tişörtle çıktı.