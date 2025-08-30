CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Aslan milli araya kayıpsız gitti!

Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Aslan milli araya kayıpsız gitti!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 23:32 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 23:41
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Aslan milli araya kayıpsız gitti!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 20. dakikada Davinson Sanchez, 65. dakikada Victor Osimhen ve 90. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 73. dakikada Dal Varesanovic'ten geldi.

Ligde 4'te 4 yapan sarı-kırmızılılar puanını 12'ye çıkarırken, 1 maçı eksik Çaykur Rizespor 1 puanda kaldı.

KAAN AYHAN'A PLAKET VERİLDİ

Karşılaşması öncesi milli oyuncu Kaan Ayhan ödüllendirildi. Sarı-kırmızılı formayla 100 maçı geride bırakan 30 yaşındaki savunmacıya, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk plaket ve kendisine özel hazırlanan forma takdim etti.

DAVINSON SANCHEZ 4 BİNİNCİ GOLÜ ATTI

Galatasaray'da 29 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, Çaykur Rizespor karşılaşmasının 20'nci dakikasında kafayla fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig tarihindeki 4 bininci golünü kaydetti. Öte yandan Sanchez, sarı-kırmızılı formayla da toplamda 9'uncu golünü atmış oldu.

WILFRIED SINGO PARÇALIYI GİYDİ

Sarı-kırmızılı ekibin Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, ilk kez forma giydi. Çaykur Rizespor karşılaşmasına yedek soyunan 24 yaşındaki savunmacı, mücadelenin 90'ıncı dakikasında Victor Osimhen'in yerine oyuna girerek ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıkmış oldu.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Galatasaray - Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Tüm tribünler ellerinde Türk bayrakları sallayarak Onuncu Yıl Marşı'nı söyledi. Sarı-kırmızılı futbolcular ise maç öncesi ısınmaya bugüne özel tişörtle çıktı.

Ç. Rizespor'un 2 golüne ofsayt engeli! Devamını Oku BUNU DA OKU

F. Karagümrük 3 puanla tanıştı!
12 Dev Adam Portekiz'i farklı geçti!
DİĞER
Fenerbahçe’nin yıldızına Arabistan’dan teklif! 20 milyon euronun üzerine çıktılar
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi!
Arda Güler yine attı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan milli araya kayıpsız gitti! Aslan milli araya kayıpsız gitti! 23:31
F. Karagümrük 3 puanla tanıştı! F. Karagümrük 3 puanla tanıştı! 23:29
Arda Güler yine attı! Arda Güler yine attı! 23:21
12 Dev Adam Portekiz'i farklı geçti! 12 Dev Adam Portekiz'i farklı geçti! 22:55
Ç. Rizespor'un 2 golüne ofsayt engeli! Ç. Rizespor'un 2 golüne ofsayt engeli! 22:17
Bolu Sakarya'dan 3 puanla döndü! Bolu Sakarya'dan 3 puanla döndü! 21:33
Daha Eski
Esenler Erokspor deplasmanda kazandı Esenler Erokspor deplasmanda kazandı 21:31
G.Saray - Ç. Rizespor | CANLI G.Saray - Ç. Rizespor | CANLI 21:22
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 21:05
G. Antep FK deplasmanda 3 puanı kaptı! G. Antep FK deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:01
Kocaeli'de kazanan çıkmadı! Kocaeli'de kazanan çıkmadı! 20:57
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 20:18