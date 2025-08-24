CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kayserili Neslihan teyze ile Victor Osimhen bir araya geldi

Kayserili Neslihan teyze ile Victor Osimhen bir araya geldi

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e örgü bebek hediye etmesiyle tanınan 56 yaşındaki çiftçi Neslihan Demir, maç için Kayseri'ye gelen golcü futbolcuyla buluştu. | Galatasaray spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 11:30
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserili Neslihan teyze ile Victor Osimhen bir araya geldi

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e örgü bebek hediye etmesiyle tanınan 56 yaşındaki çiftçi Neslihan Demir, maç için Kayseri'ye gelen golcü futbolcuyla otelde buluştu.

Osimhen'in maske detayının da yer aldığı örgü bebeği, İstanbul'da bir araya geldiği oyuncuya veren ve sarı-kırmızılı camiada "Osimhen Teyze" olarak tanınan Demir'i Nijeryalı forvetin memleketine gelişi çok sevindirdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesinin konakladığı otele giderek 26 yaşındaki santrforla buluşan Demir, yıldız futbolcuya sarılarak tercüman eşliğinde sohbet etti.

Demir'i bir kez daha görmenin çok güzel olduğunu ifade eden Osimhen, çok mutlu olduğunu söyledi.

Demir'i İstanbul'daki maçlara davet eden Osimhen, "Verdiğin bebeği evimin başköşesinde tutuyorum. Kamp dışına çıkamam. Birlikte çay içelim. İstanbul'a maçlarıma bekliyorum. Sen benim ailesin. Kızım için söz verdiğin bebeği de yanında getirmişin. Çok sevinecek. Kendime dikkat ediyorum. Beni merak etme. Her zaman irtibatta kalalım. İstanbul'a maça bekliyorum." dedi.

Takımda kaldığı için yıldız futbolcuya teşekkür eden Demir de golcü oyuncuyu evladı gibi gördüğünü söyledi.

Osimhen'i evine davet eden Demir, "Takımda kaldığın için teşekkür ederim. Sen parayı değil, sevgiyi seçtin. Bizler seni çok seviyoruz. Sen benim evladımsın. Ülkende yaptığın hayırları duydukça sana bağlılığım daha çok artıyor. Ben senin annenim. Sen benim beşinci evladımsın. Maçta dikkat et, sakatlanma. Evim, sofram hazır. Gelirsin diye neler pişirdim neler..." diye konuştu.

Osimhen ile hatıra fotoğrafı çektiren Demir, yıldız futbolcuya kariyerinde başarı diledi.

G.Saray'a İlkay şoku! Maaşı...
G.Saray'da Ederson düğümü çözülüyor!
DİĞER
Süper Lig'e yeniden yabancı VAR hakemi gelecek mi? TFF kararını verdi...
Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu İstanbul Boğazı’ndan geçecek Başkan Erdoğan'ı selamlayacak!
Beşiktaşlılara Lauriente müjdesi!
F.Bahçe'de Amrabat ayrılığı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaşlılara Lauriente müjdesi! Beşiktaşlılara Lauriente müjdesi! 11:16
Crystal Palace-Nottingham Forest maçı ne zaman? Crystal Palace-Nottingham Forest maçı ne zaman? 11:15
G.Saray'da Ederson düğümü çözülüyor! G.Saray'da Ederson düğümü çözülüyor! 11:08
Ümraniyespor-Hatayspor maçı ne zaman? Ümraniyespor-Hatayspor maçı ne zaman? 10:56
G.Saray'a İlkay şoku! Maaşı... G.Saray'a İlkay şoku! Maaşı... 10:52
Amed SK-Sivasspor maçı ne zaman? Amed SK-Sivasspor maçı ne zaman? 10:46
Daha Eski
F.Bahçe'de Amrabat ayrılığı! F.Bahçe'de Amrabat ayrılığı! 10:38
Erzurumspor-Pendikspor maçı ne zaman? Erzurumspor-Pendikspor maçı ne zaman? 10:37
Boluspor-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Boluspor-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? 10:28
Çakar'dan gündem olan sözler! "Bu F.Bahçe geçen seneki F.Bahçe'den..." Çakar'dan gündem olan sözler! "Bu F.Bahçe geçen seneki F.Bahçe'den..." 09:54
Trabzonspor-Antalyaspor maçı detayları! Trabzonspor-Antalyaspor maçı detayları! 09:44
G.Saray Singo için teklifini iletti! G.Saray Singo için teklifini iletti! 09:37