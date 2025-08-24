Galatasaray'dan Senne Lammens için teklif! Ada devine transfer olmanın eşiğindeyken...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Sezon sonunda Fernando Muslera ile vedalaşan Galatasaray, Uruguaylı eldivenin ardından kaleyi emanet edeceği ismi arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan lig aşamasından katılacak olan sarı kırmızılılar, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında tarihi bir başarı elde etmeyi hedeflerken kalesine duvar örmek istiyor.

Bu doğrultuda kaleci adayı listesinin ilk sırasına Ederson'u yazan Cimbom, Manchester City ve oyuncu tarafı ile görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan Sambacı eldivende mutlu sona ulaşılamaması durumunda yönelmek üzere alternatif isimler için de temaslar kuruluyor.