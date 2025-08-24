Galatasaray'dan Senne Lammens için teklif! Ada devine transfer olmanın eşiğindeyken...

Kaleci takviyesi doğrultusunda Ederson, Yann Sommer, Donnarumma gibi yıldız eldivenler ile temaslar kuran Galatasaray'ın yaptığı sürpriz transfer hamlesi ortaya çıktı. Ada basını, sarı kırmızılıların Senne Lammens için son dakika teklifi sunduğunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Sezon sonunda Fernando Muslera ile vedalaşan Galatasaray, Uruguaylı eldivenin ardından kaleyi emanet edeceği ismi arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan lig aşamasından katılacak olan sarı kırmızılılar, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında tarihi bir başarı elde etmeyi hedeflerken kalesine duvar örmek istiyor.
Bu doğrultuda kaleci adayı listesinin ilk sırasına Ederson'u yazan Cimbom, Manchester City ve oyuncu tarafı ile görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan Sambacı eldivende mutlu sona ulaşılamaması durumunda yönelmek üzere alternatif isimler için de temaslar kuruluyor.
Bu alternatif isimler arasında bulunan bir kaleci ile ilgili dış basında servis edilen bir haber, kısa süre içerisinde gündem oldu. Galatasaray yönetiminin, 23 yaşındaki o file bekçisi için yaptığı son dakika teklifi ortaya çıktı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Mirror'dan derlediği habere göre sarı kırmızılılar, Manchester United'ın el sıkışmak üzere olduğu Belçikalı eldiven Senne Lammens için beklenmedik bir hamle yaptı.
"Ruben Amorim son dakika sorunuyla karşı karşıya" başlığı ile servis edilen habere göre İstanbul temsilcisi, Cumartesi günü (23 Ağustos) oyuncu tarafının kapısını çaldı. Lammens'in Galatasaray, Inter ve Lille'den gelen tekliflere rağmen Old Trafford'a transfer olmak istediği vurgulandı.
Haberde belirtilene göre 23 yaşındaki oyuncu, Belçika Milli Takımı'nda ilk 11'de forma giyebilmek için kendini göstermek üzere Manchester United'a transfer olmayı kabul etti.