Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'da Ederson'un alternatifi! Talep edilen bonservis bedeli…

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray’da Ederson’un alternatifi! Talep edilen bonservis bedeli…

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, Manchester City ile Ederson'un bonservisi konusunda yürüttüğü görüşmelerde henüz anlaşma sağlayamadı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı kaleci transferinde pürüzlerin sürmesi nedeniyle rotasını alternatif bir isme çevirdi. İşte Galatasaray'ın gündemine aldığı o isim… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray’da Ederson’un alternatifi! Talep edilen bonservis bedeli…

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi için süresi daralan Galatasaray, Ederson'un bonservisi konusunda Manchester City ile uzlaşma sağlayamadı. 15 milyon euroluk son teklife İngiliz ekibi tarafından henüz olumlu yanıt verilmedi.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray’da Ederson’un alternatifi! Talep edilen bonservis bedeli…

Premier Lig devine 2 gün süre veren sarı-kırmızılı yönetim, alternatif listenin ilk sırasına Konstantinos Tzolakis'i yazdı. Kulübü ile 2027 yılına kadar mukavelesi bulunan 22 yaşındaki eldiven için Olympiakos 20 milyon euro bonservis talep ediyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray’da Ederson’un alternatifi! Talep edilen bonservis bedeli…

Cim Bom Ederson transferinde mutlu sona ulaşamadığı takdirde Tzolakis için Yunan temsilcisine 15 milyon euro teklif yapılacak.

