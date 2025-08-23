TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray’da Ederson’un alternatifi! Talep edilen bonservis bedeli…

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Premier Lig devine 2 gün süre veren sarı-kırmızılı yönetim, alternatif listenin ilk sırasına Konstantinos Tzolakis'i yazdı. Kulübü ile 2027 yılına kadar mukavelesi bulunan 22 yaşındaki eldiven için Olympiakos 20 milyon euro bonservis talep ediyor.
Cim Bom Ederson transferinde mutlu sona ulaşamadığı takdirde Tzolakis için Yunan temsilcisine 15 milyon euro teklif yapılacak.
