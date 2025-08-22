GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Napoli'nin Victor Osimhen pişmanlığı!

Galatasaray, kısa süre önce hem Leroy Sane'yi hem de Victor Osimhen'i kadrosuna katarak transferde büyük yankı uyandırmıştı. Cimbom'da yıldız isim Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Fransız ekibi Paris Saint- Germain'in geçtiğimiz transfer döneminde Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia için büyük bir teklif yaptığını açıkladı. PSG'nin iki yıldız için toplamda 200 milyon euro'nun üzerinde bir bedel önerdiğini, ancak Napoli'nin bu teklifi kabul etmediğini belirtti.