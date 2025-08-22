CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Napoli'nin Victor Osimhen pişmanlığı!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Napoli'nin Victor Osimhen pişmanlığı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın kısa süre önce kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Nijeryalı golcü için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'den flaş itiraf geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 09:42
Napoli'nin Victor Osimhen pişmanlığı! PSG büyük bir transfer teklifi yaptı

Galatasaray, kısa süre önce hem Leroy Sane'yi hem de Victor Osimhen'i kadrosuna katarak transferde büyük yankı uyandırmıştı.

Napoli'nin Victor Osimhen pişmanlığı! PSG büyük bir transfer teklifi yaptı

Cimbom'da yıldız isim Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.

Napoli'nin Victor Osimhen pişmanlığı! PSG büyük bir transfer teklifi yaptı

Son olarak Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Fransız ekibi Paris Saint- Germain'in geçtiğimiz transfer döneminde Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia için büyük bir teklif yaptığını açıkladı.

Napoli'nin Victor Osimhen pişmanlığı! PSG büyük bir transfer teklifi yaptı

PSG'nin iki yıldız için toplamda 200 milyon euro'nun üzerinde bir bedel önerdiğini, ancak Napoli'nin bu teklifi kabul etmediğini belirtti.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
