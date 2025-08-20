GALATASARAY HABERİ | Youssouf Adamou, kendisini Osimhen’e benzetiyor

CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye'de 8 yıldır yaşayan ve Anadolu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Kamerunlu 24 yaşındaki Youssouf Adamou'nun, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e benzerliği dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Victor Osimhen'e benzerliği hakkında konuşan Kamerunlu Youssouf Adamou, "Kamerunluyum. Müslüman bir ailenin çocuğuyum. Şu an 1. Amatör Lig'de Batıkent Spor Kulübü'nde oynuyorum. 6 numarada, orta saha ve kanat oynuyorum. Beni, Osimhen'e çok benzetiyorlar. Bence de Osimhen ile çok benziyoruz. Tarzlarımız biraz benziyor, benim gibi oynuyor ama o daha golcü. Ben de arkadan oyun kurmada iyiyim. Derler ya 'Çanakkale geçilmez', o mantıkla gol gelmesin diye kaleyi sağlama alıyorum. Topu da ön tarafa veriyorum. Kulübümüzde bir sürü forvetimiz var. Osimhen beni taklit etmeye çalışıyor ama o daha golcü" dedi.

"O KADAR YOĞUN İLGİ GÖRÜYORUM Kİ..."

"Saçımı Osimhen'den dolayı sarıya boyatmıyorum. Geçen sene Osimhen gelince benim saçıma, 'Osimhen'in saçı' demeye başladılar. Ben de 'Hayır, bu benim saç stilim' dedim. O kadar yoğun ilgi görüyorum ki tramvayda şapka takmak zorunda kaldım. Böyle olması çok hoşuma gidiyor. İlgi iyi, güzel ama bir yerden sonra da acelen oluyor, bir yere gitmen gerekiyor ama çocuklar sürekli durduruyor. 'Osi ağabey gel, fotoğraf çekilelim' diyorlar. Adımın Youssouf olduğunu söylüyorum, 'Sen, Es-Es'li Osimhen'sin' diyorlar" ifadelerini kullandı.

"ORTA SAHANIN OSIMHEN'İ BENİM"

"Şu anlık kariyerimin başındayım, daha amatörde top koşturuyorum. Süper Amatör, BAL, 3. Lig ve 2. Lig'de yabancı oynayamıyor. Bu yüzden ben de o süre zarfında bir şeyler yapıyorum. Vatandaşlığı alıp, kimliğimi halledip, kendimi liglerde göstermek istiyorum çünkü ben amatöre fazlayım. Bu kadar da iddialıyım. Buradan tüm üst liglerdeki takımlara sesleniyorum; alın, görün, deneyin. Orta sahanın Osimhen'i benim. O forvet Osimhen, ben orta saha Osimhen. Bir gün onunla yan yana gelmeyi çok isterim. İlla denk geleceğiz, ben buna inanıyorum. Ya İstanbul'da ya Eskişehir'de ama bu sınırlar çerçevesinde, Anadolu'da ben ve Osimhen illa bir şekilde denk geleceğiz. Ben Kamerunluyum, o Nijeryalı. Aslında komşuyuz, yan kabile diyelim."

