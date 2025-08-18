CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan yıldız kaleciye dev teklif!

Galatasaray'dan yıldız kaleciye dev teklif!

Galatasaray, Porto’nun kalecisi Diogo Costa için 20 milyon Euro artı bonus içeren bir teklif yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 23:48 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 23:56
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan yıldız kaleciye dev teklif!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, kaleci transferine ağırlık verdi. Sarı-kırmızılılar uzun süredir Manchester City'nin file bekçisi Ederson için girişimlerini sürdürürken gündeme sürpriz bir alternatif geldi.

Sky Deutschland muhabiri Florian Plettenberg'in aktardığı habere göre Galatasaray, Porto'nun kalecisi Diogo Costa için 20 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar içeren resmi bir teklif sundu. Haberde, Ederson transferinin gerçekleşmemesi durumunda sarı-kırmızılıların ilk tercihinin Diogo Costa olacağı ifade edildi.

Fırtına lige 2'de 2'yle başladı!
Türk Telekom - REKLAM
DİĞER
Konakta kadın dayanışması! 'Aile Saadeti'nde sırlar gün yüzüne çıkıyor
Trump Beyaz Saray'da Zelenskiy ile bir araya geldi: "Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak"
F.Bahçe’den Nene için tarihi teklif!
Tekke: Zubkov ciddi bir...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif! G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif! 23:47
Fırtına lige 2'de 2'yle başladı! Fırtına lige 2'de 2'yle başladı! 23:30
Atalanta Zalewski'yi transfer etti Atalanta Zalewski'yi transfer etti 23:03
F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! 21:39
Tekke: Zubkov ciddi bir... Tekke: Zubkov ciddi bir... 20:56
Tottenham Romero ile nikah tazeledi Tottenham Romero ile nikah tazeledi 20:36
Daha Eski
David Mutaf kadrodan çıkarıldı David Mutaf kadrodan çıkarıldı 20:16
F.Bahçe'den Benfica maçına özel video! F.Bahçe'den Benfica maçına özel video! 20:06
Süper Lig ekibinden ayrılık açıklaması! Süper Lig ekibinden ayrılık açıklaması! 19:50
Trabzonspor sermaye artırımını duyurdu! Trabzonspor sermaye artırımını duyurdu! 19:31
G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı! G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı! 18:50
Kasımpaşa-Trabzonspor | CANLI Kasımpaşa-Trabzonspor | CANLI 17:51