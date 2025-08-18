Galatasaray'dan yıldız kaleciye dev teklif!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, kaleci transferine ağırlık verdi. Sarı-kırmızılılar uzun süredir Manchester City'nin file bekçisi Ederson için girişimlerini sürdürürken gündeme sürpriz bir alternatif geldi.

Sky Deutschland muhabiri Florian Plettenberg'in aktardığı habere göre Galatasaray, Porto'nun kalecisi Diogo Costa için 20 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar içeren resmi bir teklif sundu. Haberde, Ederson transferinin gerçekleşmemesi durumunda sarı-kırmızılıların ilk tercihinin Diogo Costa olacağı ifade edildi.